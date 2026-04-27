Chặn nhóm thiếu niên mang hung khí giữa đêm

Sáng 27-4, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 26-4, qua tin báo từ tổng đài 113, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một nhóm khoảng 9 thanh thiếu niên điều khiển 3 xe mô tô dàn hàng ngang trên đường Phạm Văn Đồng, hướng về ngã tư Biển Hồ.

Tại khu vực ngã tư Phạm Văn Đồng – Lê Đại Hành, lực lượng chức năng ghi nhận nhóm này không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, chạy tốc độ cao và mang theo hung khí nguy hiểm.

Cảnh sát 113 đã nhanh chóng áp sát, khống chế 3 đối tượng, thu giữ 3 xe mô tô cùng nhiều hung khí, gồm 1 dao phóng lợn dài khoảng 2,5 m, 2 thanh sắt và 1 kiếm tự chế.

Theo Công an phường Thống Nhất, bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên rủ nhau mang hung khí đi tìm nhóm khác để giải quyết.

Các đối tượng có độ tuổi từ 12 đến 16, trú tại một số xã, phường trên địa bàn Pleiku và địa phương lân cận.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ vai trò của từng người, đồng thời xem xét xử lý đối với hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định.