CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng

Williams Lee xuất thân từ lò đào tạo xứ sở sương mù, là bạn thân của nhiều siêu sao nổi tiếng bóng đá Anh. Trước khi đưa ra quyết định về Việt Nam thi đấu, tiền vệ 18 tuổi đã tham vấn ý kiến của tiền đạo Harry Kane cũng như huyền thoại Liverpool Robbie Fowler.

Nhận xét về tân binh Việt kiều, Fanpage CLB Thể Công Viettel viết: "Williams Lee chỉ mới 18 tuổi nhưng thi đấu chững chạc, gây ấn tượng mạnh với khả năng điều tiết bóng, tư duy chiến thuật và tiềm năng trở thành tiền vệ xuất sắc trong tương lai".

Williams Lee có bố là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa (bà ngoại là người Hoa). Tại Anh, Lee thuộc biên chế U18 Stockport County, từng thi đấu cho Warrington tại National League North mùa 2024-2025 theo dạng cho mượn. Ở đội bóng này, Williams Lee ra sân 16 trận, trong đó có 12 lần đá chính, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo.

Nói về Williams Lee, HLV Popov của Thể Công Viettel kỳ vọng: "Tôi tin Williams có khả năng lớn để trở thành ngôi sao tại V-League. Ở tuổi 18, cậu ấy có nhiều thời gian để học hỏi và phát triển".

Lee từng được tiến cử lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik nhờ chiều cao ấn tượng 1,88m, có thể chơi đa năng trên hàng công cùng khả năng "không chiến" sắc bén. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2007 vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam nên khó có cơ hội góp mặt tại SEA Games 33 sắp tới.

Bên cạnh Williams Lee, đoàn quân HLV Popov còn tăng cường thêm ba cầu thủ Việt kiều, gồm: tiền vệ Damian Vũ Thanh An, trung vệ Kyle Colonna và tiền đạo Dương Thanh Tùng.

Damian Vũ Thanh An là Việt kiều Ba Lan, có bố người Việt Nam và mẹ người Ba Lan. Tiền vệ sinh năm 2003 có xu hướng chơi tấn công, từng thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi.

"Tân binh" cao 1,83m khẳng định: "Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên tôi đến với đại bản doanh của Thể Công – Viettel, tôi đã muốn gắn bó với CLB, Tôi rất cảm ơn ban lãnh đạo đội bóng đã cho tôi cơ hội này".

Trong khi đó, Kyle Colonna đã có thời gian cống hiến cho Hà Nội FC tại V-League mùa trước. Trung vệ 26 tuổi có chiều cao 1,88m, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp bóng bổng và rất chủ động trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà.

Colonna mang trong mình ba dòng máu Việt Nam, Hoa Kỳ, Ý, được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng bên cạnh trung vệ Bùi Tiến Dũng. Nhận xét về Kyle, ông Popov nói: "Tôi đặt hy vọng vào Kyle đặc biệt với những gì cậu ấy thể hiện trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Tôi mong Kyle sẽ cùng với Bùi Tiến Dũng tạo nên bức tường vững chắc phía trước khung thành".

Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sinh sống tại Cộng hòa Czech và có bố mẹ đều là người Việt Nam. Tiền đạo cao 1,85m trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most (Czech) và cũng đã có cơ hội trải nghiệm đấu trường V-League mùa trước.

Mùa giải này Dương Thanh Tùng được đăng ký là một nội binh. Với vị trí sở trường là tiền vệ công và tiền đạo, Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Viettel gia tăng sức mạnh.