Thể thao

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng

Tường Phước

(NLĐO) - Trước thềm mùa giải mới, CLB Thể Công Viettel chiêu mộ thành công Williams Lee. Đây là lần đầu đội bóng "áo lính" sử dụng cầu thủ Việt kiều.

Williams Lee xuất thân từ lò đào tạo xứ sở sương mù, là bạn thân của nhiều siêu sao nổi tiếng bóng đá Anh. Trước khi đưa ra quyết định về Việt Nam thi đấu, tiền vệ 18 tuổi đã tham vấn ý kiến của tiền đạo Harry Kane cũng như huyền thoại Liverpool Robbie Fowler.

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng- Ảnh 1.

Nhận xét về tân binh Việt kiều, Fanpage CLB Thể Công Viettel viết: "Williams Lee chỉ mới 18 tuổi nhưng thi đấu chững chạc, gây ấn tượng mạnh với khả năng điều tiết bóng, tư duy chiến thuật và tiềm năng trở thành tiền vệ xuất sắc trong tương lai".

TIN LIÊN QUAN

Williams Lee có bố là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa (bà ngoại là người Hoa). Tại Anh, Lee thuộc biên chế U18 Stockport County, từng thi đấu cho Warrington tại National League North mùa 2024-2025 theo dạng cho mượn. Ở đội bóng này, Williams Lee ra sân 16 trận, trong đó có 12 lần đá chính, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo.

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng- Ảnh 3.

Nói về Williams Lee, HLV Popov của Thể Công Viettel kỳ vọng: "Tôi tin Williams có khả năng lớn để trở thành ngôi sao tại V-League. Ở tuổi 18, cậu ấy có nhiều thời gian để học hỏi và phát triển".

Lee từng được tiến cử lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik nhờ chiều cao ấn tượng 1,88m, có thể chơi đa năng trên hàng công cùng khả năng "không chiến" sắc bén. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2007 vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam nên khó có cơ hội góp mặt tại SEA Games 33 sắp tới.

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng- Ảnh 4.

Bên cạnh Williams Lee, đoàn quân HLV Popov còn tăng cường thêm ba cầu thủ Việt kiều, gồm: tiền vệ Damian Vũ Thanh An, trung vệ Kyle Colonna và tiền đạo Dương Thanh Tùng.

Damian Vũ Thanh An là Việt kiều Ba Lan, có bố người Việt Nam và mẹ người Ba Lan. Tiền vệ sinh năm 2003 có xu hướng chơi tấn công, từng thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi.

TIN LIÊN QUAN

"Tân binh" cao 1,83m khẳng định: "Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên tôi đến với đại bản doanh của Thể Công – Viettel, tôi đã muốn gắn bó với CLB, Tôi rất cảm ơn ban lãnh đạo đội bóng đã cho tôi cơ hội này".

Trong khi đó, Kyle Colonna đã có thời gian cống hiến cho Hà Nội FC tại V-League mùa trước. Trung vệ 26 tuổi có chiều cao 1,88m, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp bóng bổng và rất chủ động trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà.

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng- Ảnh 6.

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng- Ảnh 7.

Colonna mang trong mình ba dòng máu Việt Nam, Hoa Kỳ, Ý, được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng bên cạnh trung vệ Bùi Tiến Dũng. Nhận xét về Kyle, ông Popov nói: "Tôi đặt hy vọng vào Kyle đặc biệt với những gì cậu ấy thể hiện trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Tôi mong Kyle sẽ cùng với Bùi Tiến Dũng tạo nên bức tường vững chắc phía trước khung thành".

TIN LIÊN QUAN

Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sinh sống tại Cộng hòa Czech và có bố mẹ đều là người Việt Nam. Tiền đạo cao 1,85m trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most (Czech) và cũng đã có cơ hội trải nghiệm đấu trường V-League mùa trước.

Mùa giải này Dương Thanh Tùng được đăng ký là một nội binh. Với vị trí sở trường là tiền vệ công và tiền đạo, Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Viettel gia tăng sức mạnh.

Tin liên quan

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới

(NLĐO) - HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định sẽ cùng CLB Công an TP HCM xây dựng lại bản sắc thi đấu của đội bóng và hướng mục tiêu lọt tốp 5 V-League mùa này.

V-League 2025-2026: Nhiều ngoại binh, cầu thủ Việt kiều góp mặt

Điều lệ mới cho phép các CLB V-League 2025-2026 dự AFC Cup (Nam Định, Công an Hà Nội) đăng ký tối đa 7 ngoại binh (các đội còn lại là 4) và 2 cầu thủ Việt kiều

CLB Công an TP HCM hừng hực khí thế

CLB Công an TP HCM đã mang về ban huấn luyện giàu kinh nghiệm và dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao

tuyển Việt Nam quốc tịch Việt Nam V-League Cầu thủ Việt kiều CLB Viettel CLB Thể Công Viettel
