Chân tướng của đối tượng chuyên dừng xe máy để kiểm tra ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 22-9, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hải (SN 2002, ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Lê Văn Hải tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 22-8, khi anh T.G.H. (SN 2007) đang đi xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương thuộc phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ thì Hải điều khiển xe Winner X, BKS 72C2- 492.xx đuổi theo phía sau và tự xưng là Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hải yêu cầu anh H. dừng xe kiểm tra giấy tờ, bắt lỗi vi phạm giao thông và khi anh H. xin bỏ qua lỗi thì người này yêu cầu phải đưa tiền.

Tưởng Hải là Cảnh sát hình sự thật và bị uy hiếp tinh thần, sợ bị giữ xe nên anh H. đồng ý đưa tiền, nhưng lại không có tiền mặt. Hải tiếp tục yêu cầu anh H. chuyển khoản vào số tài khoản do Hải đứng tên với số tiền 400.000 đồng.

Sau khi chuyển tiền, anh H. được Hải cho đi. Sau đó, Hải bị tố cáo lên Công an thị xã Phú Mỹ.

Quá trình điều tra, Hải thừa nhận cũng với thủ đoạn tương tự, đã thực hiện thêm 4 vụ khác.