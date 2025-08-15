HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chân tướng kẻ 5 lần trộm vàng, trang sức của người quen

Q.Nhật

(NLĐO) - Thường xuyên đến nhà người quen chơi, Trương Công Phương đã 5 lần lén lút trộm tiền, vàng và trang sức với tổng giá trị 216 triệu đồng.

Ngày 15-8, Công an phường Phú Xuân, TP Huế cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối tượng Trương Công Phương (SN 1983; trú đường Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chân tướng kẻ 5 lần trộm vàng, trang sức của người quen- Ảnh 1.

Công an làm việc với Trương Công Phương - người gây ra 5 vụ trộm tại nhà của một người quen.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 7-2025, lợi dụng quen biết và thường xuyên ra vào nhà chị C.X.H.N. trên đường Hàn Thuyên (phường Phú Xuân), Phương đã 5 lần lén lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm tiền mặt, vàng và trang sức với tổng trị giá trên 216 triệu đồng. 

Sau khi trộm được, Phương mang vàng, trang sức tới bán tại các tiệm vàng trên địa bàn phường Phú Xuân để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Trương Công Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin liên quan

Công an TP HCM triệt phá nhóm “siêu trộm”, có đối tượng từng ở tù 19 năm

Công an TP HCM triệt phá nhóm “siêu trộm”, có đối tượng từng ở tù 19 năm

(NLĐO) - Từ tháng 9-2024 đến khi bị bắt giữ, nhóm đã thực hiện 14 vụ trộm xe máy.

Bắt siêu trộm Nguyễn Tấn Phước, trộm cắp khắp nơi tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an xác định Nguyễn Tấn Phước thực hiện 14 vụ trộm cắp tại khắp các địa bàn TP Đà Nẵng.

"Siêu trộm" ở Thừa Thiên – Huế đã sa lưới

(NLĐO) - Dù có 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" nhưng Nguyễn Đức Toàn vẫn liên tiếp thực hiện các vụ đột nhập nhà dân và đã bị công an bắt giữ.

trộm cắp\ trộm cắp tài sản trộm đột nhập phạm tội
