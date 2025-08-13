HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên lên tiếng về vụ án người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng

Tr.Đức

(NLĐO)- TAND tỉnh Hưng Yên cho biết đã chỉ đạo Tòa án khu vực 5 báo cáo giải trình, khẩn trương chuyển hồ sơ vụ án lên để xem xét một cách toàn diện.

Liên quan đến vụ anh Thái Khắc Thành (trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vừa bị Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng, vì nuôi, bán 13 con gà lôi (loài động vật nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm), thu số tiền 6 triệu đồng, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, cho biết đã chỉ đạo Tòa án khu vực 5 báo cáo giải trình, khẩn trương chuyển hồ sơ vụ án lên để xem xét một cách toàn diện.

Xem xét một cách toàn diện vụ người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng - Ảnh 1.

Bị cáo Thái Khắc Thành quay đầu lại nhìn vợ ôm con nhỏ đứng khóc tiễn chồng lên xe thùng về trại tạm giam sau khi tòa sơ thẩm tuyên án

Theo ông Đỗ Mạnh Tăng, vụ án này được đưa ra xét xử vào chiều 8-8 vừa qua, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã nghiên cứu kỹ pháp luật, xác định hành vi của bị cáo bị truy tố là không oan.

Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cho biết thêm hiện tòa án chưa nhận được đơn kháng cáo của anh Thái Khắc Thành. Khi bị cáo có kháng cáo, tòa cấp phúc thẩm sẽ xem xét theo đúng trình tự tố tụng.

"Ngay sau khi nhận được thông tin phản hồi của dư luận, TAND tỉnh Hưng Yên đã kịp thời chỉ đạo Tòa án khu vực 5 xét xử sơ thẩm báo cáo giải trình, chuyển hồ sơ lên để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét một cách toàn diện. Nếu bị cáo kháng cáo, quá trình xét xử phúc thẩm tòa phúc thẩm sẽ xem xét toàn bộ vụ án một cách thận trọng, đầy đủ, có lý và có tình" - ông Tăng khẳng định.

Theo ông Đỗ Mạnh Tăng, bị cáo Thái Khắc Thành có hành vi vi phạm ở khung 5 đến 10 năm, tuy nhiên sau khi cấp sơ thẩm xử có dư luận còn có nhiều ý kiến khác nhau thì cấp phúc thẩm sẽ xem xét.

Theo hồ sơ vụ án, anh Thái Khắc Thành bị Viện kiểm sát truy tố tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt đối với tội danh anh Thành bị truy tố có thể bị phạt tù từ 5-10 năm tù.

Anh Thành không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Cơ quan truy tố đánh giá anh thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính là 2 triệu đồng từ việc bán gà lôi.

Anh Thành cũng được xem xét tình tiết giảm nhẹ là bố mẹ được Chủ tịch nước tặng huy chương kháng chiến.

Vụ án anh Thái KhắcThành bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, đang được dư luận rất quan tâm. Nhiều luật sư đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân cho biết sẵn sàng hỗ trợ bào chữa miễn phí cho anh Thành trong quá trình kháng cáo, xét xử phúc thẩm nếu gia đình có yêu cầu.

Xem xét một cách toàn diện vụ người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng - Ảnh 2.

Vợ bị cáo Thái Khắc Thành ôm con nhỏ đứng khóc tiễn chồng lên xe thùng về trại tạm giam sau khi tòa sơ thẩm tuyên án

Luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự) cho hay khi thấy hình ảnh người vợ trẻ ôm hai con gái nhỏ bật khóc nức nở trước sân tòa sau khi chồng bị tuyên 6 năm tù, đã khiến tim anh và nhiều người "như thắt lại".

Theo luật sư, người nhà anh Thành chia sẻ hơn 40 tuổi anh mới lập gia đình, bố đã mất, mẹ thì già yếu, đau ốm liên miên, ba con gái còn nhỏ. Anh làm nghề hát đám cưới, chăn nuôi để nuôi cả nhà.

"Anh vốn mát tay trong việc chăn nuôi, ươm giống, con gì nuôi cũng khỏe và đẻ tốt, nên khi ươm được lứa gà giống này, anh mới đem bán - đây cũng là lần đầu tiên anh bán số gà giống mình gây được.

Gia cảnh càng thêm quẫn bách khi anh trai mất sớm, anh rể - trụ cột khác của gia đình - vừa bị tai nạn lao động nặng, đang nằm viện ở Hà Nội.

Pháp luật cần nghiêm để bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng cũng cần khoan hồng với những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết và đang oằn mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo của số phận. Tôi tin rằng, ở phiên phúc thẩm tới, công lý sẽ song hành cùng lòng nhân ái" - luật sư Hiển chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Luật sư Hiển cũng cho biết gia đình anh Thái Khắc Thành đã mời và luật sư Hiển đã đồng ý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Thành trong giai đoạn phúc thẩm.

