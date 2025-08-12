HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Chiều 12-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thị O. (SN 1992, vợ anh Thái Khắc Thành), cho biết Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội đã đã nhận bào chữa miễn phí cho chồng chị ở phiên tòa phúc thẩm. Theo chị O., trước đó, sau khi bản án sơ thẩm tuyên, anh Thái Khắc Thành đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong sớm được trở về với vợ con và mẹ già.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng - Ảnh 1.

Chị O. và con nhỏ đau buồn khi chồng lĩnh mức án 6 năm tù

Cùng ngày 12-8, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự, xác nhận thông tin trên. 

Trên trang Facebook cá nhân, ngày 12-8, Luật sư Lê Hồng Hiển chia sẻ: "Pháp luật cần nghiêm để bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng cũng cần khoan hồng với những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết và đang oằn mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo của số phận. Tôi tin rằng, ở phiên phúc thẩm tới, công lý sẽ song hành cùng lòng nhân ái".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện câu chuyện về trường hợp anh Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị phạt 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng - loài thuộc danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm - gây chú ý dư luận.

Ông Thái Khắc Dũng, Xóm trưởng xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, cho biết người dân bất ngờ và thương cảm khi anh Thành bị kết án. Anh làm ruộng, đi hát đám cưới kiếm thêm thu nhập, vợ làm công nhân, nuôi 3 con nhỏ và mẹ già hơn 80 tuổi. Từ khi chồng bị bắt, vợ phải nghỉ việc ở nhà lo gia đình.

Theo chị O., trước nay chồng là trụ cột, nay bị án 6 năm tù, gia đình không biết dựa vào đâu để sống. Chị mong cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh, giảm án để chồng chị sớm về chăm sóc mẹ già và con nhỏ.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng - Ảnh 2.

Anh Thái Khắc Thành và số gà lôi tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3-4-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2-4-2025, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư (cũ), phát hiện xe ô tô biển số 37K-258.41 đang vận chuyển 10 cá thể nghi là gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục IB thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera), thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ. Theo kết quả điều tra, tổng cộng Thái Khắc Thành đã nuôi, sở hữu và vận chuyển 13 cá thể gà lôi trắng.

Thuần dưỡng thành công gà lôi trắng

Thuần dưỡng thành công gà lôi trắng

Con gà lôi trắng được anh Pả Ngờn, ở xã Hú Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nuôi dưỡng ba năm nay.

Cận cảnh gà lôi trắng - loài động vật mà một nông dân vừa bị kết án tù vì mua bán

(NLĐO) - Nhiều gà lôi trắng - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB theo Nghị định 84/2021 - được máy bẫy ảnh ghi lại ở rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Quảng Trị: Cứu hộ 3 con gà lôi trắng

(NLĐ)- Ngày 8-6, chính quyền ba xã Triệu Nguyên, Ba Lòng và Tà Rụt, thuộc huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã chuyển giao cho khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông 3 con gà lôi trắng trong tình trạng bị thương ở chân và hoảng loạn tinh thần. Trước đó, nó đã bị mắc bẫy của một số thợ săn trong vùng. Khi nhận được nguồn tin có người đặt bẫy bắt được gà lôi trắng, chính quyền các xã trên đã kịp thời có mặt để thu lại toàn bộ số gà này.

