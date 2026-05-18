Charlie Nguyễn, Nhung Khìn, Đỗ Thành Chung tìm ra biên kịch quán quân

Kịch bản "Bốn ngày làm chó" chinh phục giám khảo

Cuộc thi "The First Story" mùa 2 đã khép lại bằng đêm gala tại TP HCM. Đây là cuộc thi về kịch bản do F35 Story và Debut City tổ chức nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng các cây bút trẻ và kết nối họ với các nhà sản xuất phim. 11 ý tưởng xuất sắc đã được chọn để tiến vào vòng pitching (trình bày ý tưởng ngắn gọn và thuyết phục) chung kết.

Quán quân của cuộc thi

Á quân 1 được vinh danh

Phần thưởng cho á quân 2

Các giải triển vọng

Các ban giám khảo nhận hoa

Ban giám khảo vòng chung kết có Charlie Nguyễn, Nhung Khìn, nhà sản xuất Đỗ Thành Chung. Cuối cùng, kịch bản "Bốn ngày làm chó" của tác giả Hồ Hải Yến Ngọc đã chiến thắng quán quân. Với tư duy mới lạ và cách khai thác vấn đề độc đáo, cây bút trẻ đã chứng minh trong nghệ thuật, sự dấn thân và góc nhìn cá nhân chính là chìa khóa mở cánh cửa thành công.

Các giả á quân 1 thuộc về kịch bản "Dịch vụ trả thù trực tuyến" của Vũ Hà Huyền Trang, á quân 2 là "Sự thật vén màn" của Đinh Thị Cẩm Thu.

Hai kịch bản: "Đổi chỗ" của Phan Thị Hồng Hân và "Hội tụ linh hồn" của Lê Ngọc Nhàn giành giải triển vọng.

Hết mình vì những tài năng trẻ

Các tác giả thắng giải không chỉ nhận được phần thưởng tiền mặt mà còn là sự tiếp sức từ các chuyên gia trong ngành trên con đường hiện thực hóa câu chuyện đầu tiên của chính mình.

Biên kịch Nhung Khìn Giám đốc điều hành của công ty cổ phần QOD, cung cấp cho các thí sinh một "địa chỉ vàng". Chị sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng, giúp các bạn đánh giá, nhận xét và định hướng phát triển cho ý tưởng kịch bản.

Các giám khảo thảo luận

Đạo diễn Đồng Đăng Duy khẳng định sự ấm cúng và trọn vẹn của hành trình hơn 2 tháng qua là điều quý giá nhất. "Khi tổ chức cuộc thi, Debut City luôn đề cao chất lượng hơn số lượng và đó là kim chỉ nam trong tất cả chương trình sắp tới" - đạo diễn Đồng Đăng Duy bày tỏ.

Trong khi đó, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thùy Vân mong muốn Debut City sẽ trở thành một cộng đồng "thuần khiết" cho người trẻ, nơi sự lan tỏa và đồng hành được đặt lên hàng đầu. Vào khoảng tháng 8, tháng 9, Debut City tiếp tục tổ chức cuộc thi phim ngắn.