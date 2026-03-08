HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Charlie Nguyễn, Lý Minh Thắng ngồi ghế nóng "The First Story" mùa 2

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Charlie Nguyễn, Lý Minh Thắng sẽ cùng Nhng Khìn, Đỗ Thành Chung ngồi ghế ban giám khảo cuộc thi "The First Story" mùa 2

Charlie Nguyễn, Lý Minh Thắng ngồi ghế nóng "The First Story" mùa 2 - Ảnh 1.

Đạo diễn Charlie Nguyễn và Lý Minh Thắng

Sự kiện kick-off cuộc thi biên kịch The First Story mùa 2 đã đánh dấu sự trở lại của một sân chơi sáng tạo dành cho những cây bút trẻ và mở ra một bước đi mới: hình thành cộng đồng Debut City – mạng lưới kết nối những người trẻ làm phim.

Chiều 8-3, tại TP HCM, cuộc thi The First Story mùa 2 chính thức được khởi động. Đây là sân chơi biên kịch chuyên nghiệp do F35 Story sáng lập, hướng đến những người trẻ đang ấp ủ câu chuyện điện ảnh của riêng mình.

Từ cuộc thi biên kịch, chuỗi workshop chuyên môn đến chợ dự án và các hoạt động điện ảnh xuyên suốt năm 2026, sáng kiến này đặt ra một tham vọng lớn: tạo "hệ sinh thái khởi nghiệp" cho thế hệ làm phim mới của Việt Nam.

Charlie Nguyễn, Lý Minh Thắng ngồi ghế nóng "The First Story" mùa 2 - Ảnh 2.

Các nhà sản xuất, các đạo diễn và biên kịch chuyên nghiệp đã đến chúc mừng sự khởi động của cuộc thi

Viết câu chuyện đầu tiên cho điện ảnh

Sau mùa đầu tiên thu hút hơn 500 ý tưởng kịch bản, cuộc thi trở lại với tham vọng lớn hơn: không chỉ tìm kiếm ý tưởng mới mà còn hỗ trợ người viết đi xa hơn trên con đường chuyên nghiệp hóa.

Thay vì chỉ dừng lại ở những concept sáng tạo, chương trình đặt trọng tâm vào việc phát triển kịch bản có khả năng sản xuất và thương mại hóa. Điều này phản ánh một thực tế của điện ảnh Việt: ý tưởng thì nhiều, nhưng hành trình từ ý tưởng đến phim hoàn chỉnh lại không hề dễ dàng.

Theo thể lệ, thí sinh từ 18 tuổi trở lên sẽ gửi tóm tắt kịch bản tối đa 1.000 chữ. Sau vòng sơ tuyển, 20 ý tưởng xuất sắc sẽ bước vào giai đoạn workshop chuyên môn với các mentor của F35 Story – đơn vị từng tham gia chế tác kịch bản cho nhiều phim như: "Siêu lừa gặp siêu lầy", "Quỷ Cẩu", "Linh Miêu: Quỷ nhập tràng", "Truy tìm long diên hương", "Heo năm móng"…

Từ đây, 10 dự án tốt nhất sẽ được lựa chọn để pitching trước hội đồng giám khảo. Ban giám khảo mùa này quy tụ những tên tuổi quen thuộc của điện ảnh Việt: Đạo diễn Charlie Nguyễn, Biên kịch Nhung Khìn, Nhà sản xuất Đỗ Thành Chung, Nhà sản xuất – đạo diễn Lý Minh Thắng.

Ở mùa 1 Ban tổ chức đã nhận được 539 ý tưởng kịch bản từ các nhà biên kịch trẻ trên khắp cả nước. Sau quá trình tuyển chọn và cố vấn từ 6 mentor, chương trình đã chọn ra 30 ý tưởng tiềm năng, và từ đó tìm được 8 ý tưởng xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. 

Và chiều 8-3, khán giả trẻ đã chào đón sự trở lại của những gương mặt đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong mùa trước: Quán quân biên kịch Trương Quang Thiện, Á quân 1 – biên kịch Trương Trần Trọng Phúc, và Á quân 2 – biên kịch Trần Thanh Vân. Họ đã tâm sự, trao đổi rất tâm đắc về những trải nghiệm của bản thân khi đến với cuộc trò này và hiện nay đang từng bước dấn thân vào nghề biên kịch chuyên nghiệp.

Nhà biên kịch Nhung Khìn (phim "Chị chị, em em 2; Con Nhót mót chồng) và Trần Khánh Hoàng (Em chưa 18, Đất rừng phương nam, Mùa viết tình ca…) cũng đã giao lưu, trả lời nhiều câu hỏi thú vị xoay quanh nghề biên kịch và những lời khuyên dành cho các bạn trẻ mong muốn đúc kết kinh nghiệm để bước chân vào nghề biên kịch cũng như sẵn sàng tham gia cuộc thi này.

Charlie Nguyễn, Lý Minh Thắng ngồi ghế nóng "The First Story" mùa 2 - Ảnh 4.

Anh Phạm Cao Nhân – Trưởng Ban tổ chức nói về dự án Debut City – cộng đồng dành cho người trẻ làm phim

Ra mắt Debut City – cộng đồng dành cho người trẻ làm phim

Anh Phạm Cao Nhân – Trưởng Ban tổ chức cho biết: "Điểm mới đáng chú ý của năm 2026 nằm ở việc ra mắt Debut City – cộng đồng dành cho người trẻ làm phim. Nếu The First Story là "cánh cửa" đầu tiên, thì Debut City được xem như hạ tầng kết nối dài hạn cho những người bước qua cánh cửa ấy".

Theo ban tổ chức, Debut City được xây dựng trên ba trụ cột chính: Cộng đồng: tạo một mạng lưới để các nhà làm phim trẻ gặp gỡ, trao đổi và tìm cộng sự.

Kết nối nguồn lực: kết nối biên kịch, đạo diễn, quay phim, hậu kỳ với nhà sản xuất và nhà đầu tư. Hỗ trợ chuyên môn: thông qua workshop, mentor và các hoạt động đào tạo.

Ở góc độ phát triển ngành, đây là một bước đi đáng chú ý. Bởi trong nhiều năm qua, khó khăn lớn nhất của các nhà làm phim trẻ không phải chỉ là thiếu ý tưởng, mà là thiếu hệ sinh thái để biến ý tưởng thành dự án.

Charlie Nguyễn, Lý Minh Thắng ngồi ghế nóng "The First Story" mùa 2 - Ảnh 5.

Từ trái sang: Á quân 2 – biên kịch Trần Thanh Vân. Quán quân biên kịch Trương Quang Thiện và Á quân 1 – biên kịch Trương Trần Trọng Phúc nói về mùa 1 của cuộc thi

Hệ sinh thái điện ảnh cho người trẻ

Không dừng lại ở cuộc thi biên kịch, Debut City công bố một lộ trình hoạt động kéo dài suốt năm 2026. Trong đó có bốn hoạt động trọng tâm: Cuộc thi Biên kịch – nơi tìm kiếm những ý tưởng mới cho điện ảnh; Cuộc thi Phim ngắn – tạo cơ hội cho đạo diễn trẻ thử nghiệm ngôn ngữ điện ảnh; Chợ dự án – không gian pitching để dự án tiếp cận nhà sản xuất và nhà đầu tư; Tiệc phim – không gian để các đạo diễn trẻ giới thiệu tác phẩm với khán giả và cộng đồng làm phim.

Charlie Nguyễn, Lý Minh Thắng ngồi ghế nóng "The First Story" mùa 2 - Ảnh 6.

Bốn thành viên trong ban giám khảo của mùa 2


Chính vì vậy, những sáng kiến như The First Story hay Debut City có thể đóng vai trò như một "bệ phóng" ban đầu. Bởi trong điện ảnh, một bộ phim luôn bắt đầu từ một điều rất giản dị: một câu chuyện được kể lần đầu tiên. Và đôi khi, điều quan trọng nhất với người trẻ không phải là chiến thắng một cuộc thi, mà là tìm thấy một cộng đồng cùng chia sẻ ước mơ làm phim.


