"Chặt chém" du khách thêm 60.000 đồng, thợ chụp ảnh ở Sầm Sơn bị phạt 2 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Chặt chém" du khách thêm 60.000 đồng, thợ chụp ảnh ở Sầm Sơn bị phạt 2 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong lúc mời chào khách chụp ảnh, thợ ảnh dạo ở Sầm Sơn đã không thực hiện như cam kết, tung chiêu trò "chặt chém" thêm tiền du khách

Ngày 25-3, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) tiến hành xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ có hành vi ép khách du lịch sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại bãi biển, tung chiêu trò "chặt chém" thêm tiền du khách.

Xử phạt thợ chụp ảnh tung chiêu trò "chặt chém" khách du lịch ở Sầm Sơn - Ảnh 2.

Chặt chém du khách thêm 60.000 đồng, thợ chụp ảnh ở Sầm Sơn bị phạt 2 triệu đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an phường Sầm Sơn, ngày 23-3, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải bài viết phản ánh về trải nghiệm không tốt tại bãi biển Sầm Sơn.

Cụ thể, trong khi đang chụp ảnh kỷ niệm, du khách này được một người phụ nữ làm nghề chụp ảnh dạo mời chào với giá 30.000 đồng/tấm và cam kết gửi file ảnh gốc. Du khách này sau đó đã đồng ý lấy 3 tấm ảnh.

Tuy nhiên, sau khi chụp xong, thợ chụp ảnh đã tự ý in ra 5 tấm ảnh cứng và ép du khách phải thanh toán 150.000 đồng, thay vì 3 tấm 90.000 đồng như thỏa thuận ban đầu. Khi du khách từ chối, người phụ nữ này đã có thái độ hung hăng, to tiếng và thậm chí có hành vi va chạm, gây áp lực buộc khách phải trả tiền.

Tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng xác minh và mời người chụp ảnh là bà Hoàng Thị H. tới cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan Công an, bà H. đã thừa nhận hành vi chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của khách hàng.

Với hành vi trên, bà H. đã bị cơ quan chức năng phường Sầm Sơn xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Tin liên quan

Xử lý tài xế xe ôm "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ

Xử lý tài xế xe ôm "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế xe ôm đã "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ.

Định "chặt chém" khách Tây chiếc nón lá giá 850.000 đồng, người phụ nữ bị phạt 225.000 đồng

(NLĐO)- Người phụ nữ bán hàng rong định bán cho khách tây chiếc nón lá giá 850.000 đồng và bị người đàn ông ngăn cản.

Nam thanh niên đăng tin ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn

(NLĐO)- Đăng tin sai sự thật ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn, kèm hình ảnh "đèn mờ" gây tò mò, 1 thanh niên đã được công an mời lên làm việc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo