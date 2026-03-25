Ngày 25-3, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) tiến hành xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ có hành vi ép khách du lịch sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại bãi biển, tung chiêu trò "chặt chém" thêm tiền du khách.

Chặt chém du khách thêm 60.000 đồng, thợ chụp ảnh ở Sầm Sơn bị phạt 2 triệu đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an phường Sầm Sơn, ngày 23-3, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải bài viết phản ánh về trải nghiệm không tốt tại bãi biển Sầm Sơn.

Cụ thể, trong khi đang chụp ảnh kỷ niệm, du khách này được một người phụ nữ làm nghề chụp ảnh dạo mời chào với giá 30.000 đồng/tấm và cam kết gửi file ảnh gốc. Du khách này sau đó đã đồng ý lấy 3 tấm ảnh.

Tuy nhiên, sau khi chụp xong, thợ chụp ảnh đã tự ý in ra 5 tấm ảnh cứng và ép du khách phải thanh toán 150.000 đồng, thay vì 3 tấm 90.000 đồng như thỏa thuận ban đầu. Khi du khách từ chối, người phụ nữ này đã có thái độ hung hăng, to tiếng và thậm chí có hành vi va chạm, gây áp lực buộc khách phải trả tiền.

Tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng xác minh và mời người chụp ảnh là bà Hoàng Thị H. tới cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan Công an, bà H. đã thừa nhận hành vi chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của khách hàng.

Với hành vi trên, bà H. đã bị cơ quan chức năng phường Sầm Sơn xử phạt hành chính 2 triệu đồng.