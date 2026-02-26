HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Xử lý tài xế xe ôm "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế xe ôm đã "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ.

Ngày 25-2, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa làm việc với ông P.V.L. (SN 1964, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) liên quan đến vụ du khách nước ngoài tố bị "chặt chém" 1 triệu đồng cho cuốc xe 7 km gây xôn xao trên mạng xã hội.

Xử lý tài xế xe ôm chặt chém du khách Mỹ tại Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng Công an làm việc với tài xế xe ôm. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24-2, chị Clarissa April (SN 1989, quốc tịch Mỹ) đón xe ôm tại khu vực trước cửa Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (số 1 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) để di chuyển về 66 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm).

Theo trình báo, trong quá trình di chuyển, người lái xe đã tự ý đưa chị April đi qua nhiều địa điểm ngoài yêu cầu ban đầu như khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực "cà phê đường tàu"… trước khi đến điểm cuối và yêu cầu thanh toán số tiền 1 triệu đồng. Chị April đã thanh toán đủ số tiền trên.

Nhận thấy mức giá trên cao hơn so với thực tế, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị Clarissa April đã đến trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm trình báo sự việc. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ người điều khiển xe là ông P.V.L. (SN 1964, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, ông L. thừa nhận hành vi vi phạm và đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1 triệu đồng cho chị Clarissa April. Chị April xác nhận không có việc bị đe dọa trong quá trình di chuyển, đồng thời tự nguyện gửi lại 200.000 đồng là tiền công chở theo thỏa thuận ban đầu.

Hiện, Công an phường Hoàn Kiếm đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

