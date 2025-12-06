HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam thanh niên đăng tin ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đăng tin sai sự thật ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn, kèm hình ảnh "đèn mờ" gây tò mò, 1 thanh niên đã được công an mời lên làm việc

Ngày 6-12, thông tin từ Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan đã vào cuộc xác minh, làm rõ và mời người đăng tải thông tin sai sự thật ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn, kèm hình ảnh "đèn mờ" lên làm việc.

Đăng tin ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn để câu like bán hàng - Ảnh 1.

Thông tin, hình ảnh N.V.V. đăng tải sai sự thật bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn

Trước đó, ngày 3-12, trên mạng xã hội Facebook có tài khoản "Hoa Vinh" có đăng tải thông tin với nội dung "Sống ở Sầm Sơn hơn 30 năm rồi chứ có phải mới đến đâu mà ăn bát phở chém 300k (300.000 đồng - PV). Không chấp nhận được. Em chụp lại quán rồi mọi người né ra nhá".

Đáng nói, bên dưới bài đăng, tài khoản "Hoa Vinh" bình luận hình ảnh quán phở đèn mờ với biển hiệu "Chuyên Phở Bò" kèm nội dung làm ăn chán thật.

Bài viết khi chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và có nhiều thông tin, bình luận trái chiều. Trong đó có nhiều bình luận không hay về.

Đăng tin ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn để câu like bán hàng - Ảnh 2.

N.V.V tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Sầm Sơn

Ngay khi nắm bắt được sự việc, Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh, xác định thông tin đăng trên hoàn toàn là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Chủ nhân tài khoản Facebook "Hoa Vinh" là N.V.V. (SN 1994; ngụ thôn 2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, anh V. thừa nhận mình là người đăng tải thông tin nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo. Ngay khi được công an tuyên truyền, thanh niên này đã thấy sai và đã gỡ bỏ thông tin sai sự thật. 

Hiện, Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành chính đối với anh V..

Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu việc đó gây ra tác động, hậu quả ở mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự.


