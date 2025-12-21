"Chặt đứt" đường dây ma túy quy mô lớn từ biên giới Campuchia về Đồng Nai

Ngày 21-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an xã Trảng Bom triệt phá một đường dây mua bán ma túy từ biên giới Campuchia do đối tượng Nguyễn Phạm Ngọc Lâm (30 tuổi, xã Trảng Bom) cầm đầu.

Làm việc với 2 đối tượng Lâm và Hạnh

Vào giữa năm 2025, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn từ Campuchia mang về Đồng Nai tiêu thụ.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đối tượng Lâm rất ranh mãnh đối phó với lực lượng công an nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng phá án.

Ngày 12-12, xác định đối tượng Lâm mới nhận số lượng ma túy lớn từ Campuchia do một đối tượng (chưa rõ lai lịch) giao để Lâm giao cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Đức Hải, 4 tổ công tác huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai để bắt giữ Lâm và các đầu mối tiêu thụ để đấu tranh ngăn chặn đối tượng tiếp tục hoạt động phạm tội.

Qua đó, các tổ công tác đã lần lượt bắt Lê Thị Ngọc Hạnh (43 tuổi, xã Trảng Bom) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy; Huỳnh Tùng Dương (31 tuổi, xã Hưng Thịnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời, công an bắt giữ Nguyễn Phạm Ngọc Lâm và thu giữ 6 kg ma túy (loại Methamphetamine, Ketamine); 1.000 viên thuốc lắc; 1 khẩu súng Rulô.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đến ngày bị bắt, Lâm đã mua bán trót lọt khoảng 50 kg ma túy các loại (ma tuý đá, thuốc lắc, khay), với số tiền giao dịch hàng chục tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng.