Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi

Con gái 24 tuổi xinh đẹp, giỏi giang của Trịnh Kim Chi

Trịnh Kim Chi và con gái

Gia đình của Trịnh Kim Chi vừa đón nhận một cột mốc đặc biệt khi con gái của nữ nghệ sĩ, Võ Trịnh Khánh Ngân, tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành hàng không tại RMIT University Vietnam. NSUT Trịnh Kim Chi tự hào chia sẻ đây là cột mốc đáng tự hào, ghi dấu hành trình nỗ lực bền bỉ và không ngừng phát triển bản thân của con gái.

NSUT Trịnh Kim Chi chia sẻ, trong suốt thời gian theo học, ái nữ của nữ nghệ sĩ luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc và ý chí cầu tiến. Không chỉ duy trì kết quả học tập tốt, cô còn tích cực tham gia các chương trình thực tập, hoạt động ngoại khóa nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Những trải nghiệm này giúp cô sớm định hình con đường nghề nghiệp, đồng thời rèn luyện sự tự tin, khả năng làm việc độc lập và tư duy linh hoạt trong môi trường hiện đại.

Đáng chú ý, song song với việc học, cô còn thể hiện sự năng động và tinh thần chủ động khi cùng bạn bè tham gia xây dựng mô hình SPACEP - The Study Hub - một không gian học tập yên tĩnh, hiện đại dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm cần sự tập trung cao tại số 17A Đặng Trần Côn, Quận 1.

Việc trực tiếp tham gia vận hành mô hình này không chỉ cho thấy tư duy khởi nghiệp mà còn phản ánh khả năng quản lý, tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả của cô ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Trịnh Kim Chi và gia đình kiểu mẫu

Gia đình NSUT Trịnh Kim Chi ngày tốt nghiệp của con gái

Khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp trở thành điểm nhấn xúc động trong hành trình của cô gái trẻ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng đầy ấm áp, khi đông đảo người thân, gia đình và bạn bè đã có mặt để chia sẻ niềm vui.

Chồng NSUT Trịnh Kim Chi cùng bé Vy con gái thứ 2 đến từ rất sớm, chuẩn bị những bó hoa tươi thắm như một lời chúc mừng ý nghĩa. Không chỉ vậy, nhiều bạn bè thân thiết cũng mang theo hoa và quà, gửi gắm sự trân trọng đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong suốt những năm qua.

Toàn cảnh ngày tốt nghiệp của con gái xinh đẹp nhà Trịnh Kim Chi

Là một nghệ sĩ gạo cội, Trịnh Kim Chi ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng, đồng thời còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và người quản lý sân khấu kịch.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, nữ nghệ sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện và luôn giữ hình ảnh chuẩn mực trong lòng công chúng. Chính sự nghiêm túc trong nghề và lối sống trách nhiệm của chị đã trở thành tấm gương gần gũi, ảnh hưởng tích cực đến các con.

Đối với Trịnh Kim Chi, giây phút chứng kiến con gái trưởng thành và hoàn thành chương trình đại học là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật, chị vẫn luôn dành thời gian đồng hành, định hướng và tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển toàn diện. Sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình của nữ nghệ sĩ cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ.