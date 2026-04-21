HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi

Thùy Trang

(NLĐO) - Con gái xinh đẹp của NSƯT Trịnh Kim Chi, Võ Trịnh Khánh Ngân vừa tốt nghiệp ngành hàng không loại giỏi.

Con gái 24 tuổi xinh đẹp, giỏi giang của Trịnh Kim Chi

Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 1.

Trịnh Kim Chi và con gái

Gia đình của Trịnh Kim Chi vừa đón nhận một cột mốc đặc biệt khi con gái của nữ nghệ sĩ, Võ Trịnh Khánh Ngân, tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành hàng không tại RMIT University Vietnam. NSUT Trịnh Kim Chi tự hào chia sẻ đây là cột mốc đáng tự hào, ghi dấu hành trình nỗ lực bền bỉ và không ngừng phát triển bản thân của con gái.

NSUT Trịnh Kim Chi chia sẻ, trong suốt thời gian theo học, ái nữ của nữ nghệ sĩ luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc và ý chí cầu tiến. Không chỉ duy trì kết quả học tập tốt, cô còn tích cực tham gia các chương trình thực tập, hoạt động ngoại khóa nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Những trải nghiệm này giúp cô sớm định hình con đường nghề nghiệp, đồng thời rèn luyện sự tự tin, khả năng làm việc độc lập và tư duy linh hoạt trong môi trường hiện đại.

Đáng chú ý, song song với việc học, cô còn thể hiện sự năng động và tinh thần chủ động khi cùng bạn bè tham gia xây dựng mô hình SPACEP - The Study Hub - một không gian học tập yên tĩnh, hiện đại dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm cần sự tập trung cao tại số 17A Đặng Trần Côn, Quận 1.

Việc trực tiếp tham gia vận hành mô hình này không chỉ cho thấy tư duy khởi nghiệp mà còn phản ánh khả năng quản lý, tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả của cô ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Trịnh Kim Chi và gia đình kiểu mẫu

Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 2.

Gia đình NSUT Trịnh Kim Chi ngày tốt nghiệp của con gái

Khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp trở thành điểm nhấn xúc động trong hành trình của cô gái trẻ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng đầy ấm áp, khi đông đảo người thân, gia đình và bạn bè đã có mặt để chia sẻ niềm vui.

Chồng NSUT Trịnh Kim Chi cùng bé Vy con gái thứ 2 đến từ rất sớm, chuẩn bị những bó hoa tươi thắm như một lời chúc mừng ý nghĩa. Không chỉ vậy, nhiều bạn bè thân thiết cũng mang theo hoa và quà, gửi gắm sự trân trọng đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong suốt những năm qua.

Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 3.
Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 4.
Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 5.
Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 6.
Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 7.
Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 8.
Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 9.
Con gái ưu việt của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh 10.

Toàn cảnh ngày tốt nghiệp của con gái xinh đẹp nhà Trịnh Kim Chi

Là một nghệ sĩ gạo cội, Trịnh Kim Chi ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng, đồng thời còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và người quản lý sân khấu kịch. 

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, nữ nghệ sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện và luôn giữ hình ảnh chuẩn mực trong lòng công chúng. Chính sự nghiêm túc trong nghề và lối sống trách nhiệm của chị đã trở thành tấm gương gần gũi, ảnh hưởng tích cực đến các con.

Đối với Trịnh Kim Chi, giây phút chứng kiến con gái trưởng thành và hoàn thành chương trình đại học là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật, chị vẫn luôn dành thời gian đồng hành, định hướng và tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển toàn diện. Sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình của nữ nghệ sĩ cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ.

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ giúp bà con vùng lũ lụt

(NLĐO)- NSND Trịnh Kim Chi tổ chức lễ giỗ Tổ nghề ngành sân khấu 2 nơi, với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, học trò và khán giả nhiều hơn mọi năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo