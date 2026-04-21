HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con

Minh Khuê

(NLĐO) - Tín Nguyễn đã chuẩn bị kỹ khi hóa thân nhân vật Thảo - một thai phụ chịu đựng nỗi lo mất con trong phim "Ma xó".

Tín Nguyễn hóa thân nhân vật Thảo, mỗi ngày trôi qua đều căng thẳng vì bao nỗi lo khi đang mang thai

Thảo do Tín Nguyễn thể hiện mang thai trong hoàn cảnh nghèo khó, sống trong trạng thái bất an rằng đứa con có thể không chào đời. Không chỉ đối diện với yếu tố tâm linh rùng rợn, Thảo bị bủa vây bởi nỗi lo cơm áo và áp lực giữ con giữa ranh giới mong manh của sống chết.

Tín Nguyễn cho biết điều khiến cô thấy khó khăn và ngột ngạt cho nhân vật không phải những cảnh nghi lễ hay yếu tố tâm linh mà là: "Thảo nhà nghèo, trước sau đều thiếu. Cô ấy không có tiền khám thai định kỳ, không có thuốc bổ hay món ăn bổ dưỡng và tâm lý lúc nào cũng sống trong nỗi sợ bị lưu thai. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày căng thẳng".

Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con - Ảnh 1.

Tín Nguyễn hóa thân người phụ nữ mang thai nhưng chất chứa vô số nỗi lo

Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con - Ảnh 2.

Thảo đã hành động sai trong sự tuyệt vọng muốn giữ con mình

Theo Tín Nguyễn, khi mang thai vốn dĩ người phụ nữ đã rất nhạy cảm và Thảo lại ở trong trạng thái lo âu kéo dài nên đã khiến nhân vật này đưa ra những lựa chọn cực đoan khi tìm kiếm tia hy vọng nhằm giữ con.

Thảo có thể hành động sai nhưng sai trong tâm thế của một người mẹ quá sợ mất con. Từ sâu trong nội tâm, nhân vật này không ác, chỉ là quá tuyệt vọng nên để đánh mất phần lương thiện của mình.

"Tôi nghĩ việc giữ được sự chân thật, không tô vẽ bi kịch và cũng không làm nhân vật trở nên cực đoan là thử thách lớn nhất trong quá trình hóa thân thành Thảo" - Tín Nguyễn kể.

Tín Nguyễn học diễn xuất cùng Lý Thu Uyên - Xuân Thanh của "Đêm tối rực rỡ"

Để chuẩn bị cho vai diễn, Tín Nguyễn đã tham gia các buổi luyện tập diễn xuất chuyên sâu cùng Lý Thu Uyên - nữ chính của phim "Đêm tối rực rỡ". Lý Thu Uyên từng thắng Cánh Diều năm 2022 nhờ vai diễn thai phụ bị trầm cảm Xuân Thanh.

Theo Tín Nguyễn, làm việc cùng một diễn viên từng thể hiện thành công hình ảnh thai phụ nhiều tổn thương tâm lý giúp cô hiểu rõ hơn những biến chuyển cảm xúc tinh tế, đặc biệt là trạng thái lo lắng âm ỉ kéo dài. Cô được hướng dẫn cách tiết chế cảm xúc, giữ cho nhân vật luôn ở mức căng thẳng vừa đủ, thay vì bùng nổ quá sớm.

Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con - Ảnh 3.

Tín Nguyễn trong tạo hình nhân vật Thảo

Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con - Ảnh 4.

Cô tìm đến tâm linh

Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con - Ảnh 5.

Sâu trong nội tâm, Thảo không phải người độc ác nhưng cô quá tuyệt vọng

Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con - Ảnh 6.

Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, cô cũng có nhiều buổi trao đổi trực tiếp với đạo diễn Phan Bá Hỷ và nhà sản xuất kiêm biên kịch của phim Nguyễn Ngọc Thạch, để hiểu rõ hơn về hành trình tâm lý của Thảo.

Thông qua nhân vật Thảo, "Ma xó" không chỉ khai thác nỗi sợ mang màu sắc tâm linh, mà còn đặt ra câu hỏi về áp lực sinh tồn, nghèo đói và những lựa chọn đạo đức mà con người buộc phải đối diện khi bị đẩy vào hoàn cảnh cùng quẫn.

Phim "Ma xó" ngoài Tín Nguyễn còn có Lê Khánh, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy…, dự kiến ra rạp từ 5-6.

Tín Nguyễn là một TikToker có tiếng, cô được tham gia phim "Lật mặt 7: Một điều ước" và nhận nhiều lời khen về diễn xuất. Sau đó, cô tham gia diễn trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" và phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ".

Tin liên quan

Tín Nguyễn "lột xác"

Tín Nguyễn "lột xác"

(NLĐO) - Tín Nguyễn hạnh phúc khi được làm việc với đạo diễn Victor Vũ vì đó là cơ hội quý giá trong sự nghiệp của cô.

Tín Nguyễn thành quán quân "Hành trình kỳ thú" mùa 2

(NLĐO) - Tín Nguyễn đã vượt qua các thí sinh khác để thắng "Hành trình kỳ thú Việt Nam & Hàn Quốc" mùa 2.

Tín Nguyễn sợ danh xưng "diễn viên trăm tỉ đồng"

(NLĐO) - Nữ diễn viên Tín Nguyễn thổ lộ rằng cô rất sợ danh xưng diễn viên trăm tỉ đồng mà một số người dành cho mình.

thách thức mang thai Tín Nguyễn phim Ma xó
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo