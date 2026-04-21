Tín Nguyễn căng thẳng, ám ảnh nỗi lo mất con

Tín Nguyễn hóa thân nhân vật Thảo, mỗi ngày trôi qua đều căng thẳng vì bao nỗi lo khi đang mang thai

Thảo do Tín Nguyễn thể hiện mang thai trong hoàn cảnh nghèo khó, sống trong trạng thái bất an rằng đứa con có thể không chào đời. Không chỉ đối diện với yếu tố tâm linh rùng rợn, Thảo bị bủa vây bởi nỗi lo cơm áo và áp lực giữ con giữa ranh giới mong manh của sống chết.

Tín Nguyễn cho biết điều khiến cô thấy khó khăn và ngột ngạt cho nhân vật không phải những cảnh nghi lễ hay yếu tố tâm linh mà là: "Thảo nhà nghèo, trước sau đều thiếu. Cô ấy không có tiền khám thai định kỳ, không có thuốc bổ hay món ăn bổ dưỡng và tâm lý lúc nào cũng sống trong nỗi sợ bị lưu thai. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày căng thẳng".

Thảo đã hành động sai trong sự tuyệt vọng muốn giữ con mình

Theo Tín Nguyễn, khi mang thai vốn dĩ người phụ nữ đã rất nhạy cảm và Thảo lại ở trong trạng thái lo âu kéo dài nên đã khiến nhân vật này đưa ra những lựa chọn cực đoan khi tìm kiếm tia hy vọng nhằm giữ con.

Thảo có thể hành động sai nhưng sai trong tâm thế của một người mẹ quá sợ mất con. Từ sâu trong nội tâm, nhân vật này không ác, chỉ là quá tuyệt vọng nên để đánh mất phần lương thiện của mình.

"Tôi nghĩ việc giữ được sự chân thật, không tô vẽ bi kịch và cũng không làm nhân vật trở nên cực đoan là thử thách lớn nhất trong quá trình hóa thân thành Thảo" - Tín Nguyễn kể.

Tín Nguyễn học diễn xuất cùng Lý Thu Uyên - Xuân Thanh của "Đêm tối rực rỡ"

Để chuẩn bị cho vai diễn, Tín Nguyễn đã tham gia các buổi luyện tập diễn xuất chuyên sâu cùng Lý Thu Uyên - nữ chính của phim "Đêm tối rực rỡ". Lý Thu Uyên từng thắng Cánh Diều năm 2022 nhờ vai diễn thai phụ bị trầm cảm Xuân Thanh.

Theo Tín Nguyễn, làm việc cùng một diễn viên từng thể hiện thành công hình ảnh thai phụ nhiều tổn thương tâm lý giúp cô hiểu rõ hơn những biến chuyển cảm xúc tinh tế, đặc biệt là trạng thái lo lắng âm ỉ kéo dài. Cô được hướng dẫn cách tiết chế cảm xúc, giữ cho nhân vật luôn ở mức căng thẳng vừa đủ, thay vì bùng nổ quá sớm.

Cô tìm đến tâm linh

Bên cạnh đó, cô cũng có nhiều buổi trao đổi trực tiếp với đạo diễn Phan Bá Hỷ và nhà sản xuất kiêm biên kịch của phim Nguyễn Ngọc Thạch, để hiểu rõ hơn về hành trình tâm lý của Thảo.

Thông qua nhân vật Thảo, "Ma xó" không chỉ khai thác nỗi sợ mang màu sắc tâm linh, mà còn đặt ra câu hỏi về áp lực sinh tồn, nghèo đói và những lựa chọn đạo đức mà con người buộc phải đối diện khi bị đẩy vào hoàn cảnh cùng quẫn.

Phim "Ma xó" ngoài Tín Nguyễn còn có Lê Khánh, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy…, dự kiến ra rạp từ 5-6.