Quốc tế

Châu Á chật vật giải quyết hậu quả lũ lụt

Anh Thư

Nhiều ngôi làng ở Indonesia và Sri Lanka vẫn bị chôn vùi dưới bùn đất và đống đổ nát, trong khi việc phục hồi đang được tiến hành ở Thái Lan và Malaysia

Theo cập nhật của AP ngày 6-12, số người được xác nhận đã thiệt mạng do lũ lụt ở Indonesia tăng lên 883 người, trong khi Tân Hoa xã đưa tin số nạn nhân tử vong ở Sri Lanka là 607 người. 185 người khác cũng đã thiệt mạng ở Thái Lan và 3 người ở Malaysia trong đợt lũ lụt tàn phá nhiều nước châu Á từ cuối tháng 11 vừa qua.

Nhiều ngôi làng ở Indonesia và Sri Lanka vẫn bị chôn vùi dưới bùn đất và đống đổ nát, với gần 900 người còn mất tích ở cả hai quốc gia. Trong khi đó, công tác phục hồi đang được tiến hành ở Thái Lan và Malaysia. Trong ngày 6-12, những cơn mưa lớn tiếp tục đe dọa Indonesia, bao gồm 2 tỉnh Aceh và Bắc Sumatra bị tàn phá nặng nề bởi lũ quét và lở đất trước đó, gây khó khăn cho các đội cứu hộ và cứu trợ.

Người phát ngôn của Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia Abdul Muhari cho biết xe tải chở hàng cứu trợ đang chậm chạp lăn bánh trên những con đường nối TP Medan, Bắc Sumatra với Aceh Tamiang, nơi đã thoát cảnh cô lập gần một tuần sau thảm họa, song việc phân phối bị chậm lại do đường sá còn ngổn ngang. Tại một số nơi thuộc vùng thảm họa của Indonesia, cư dân kể với AP rằng họ không có thức ăn và nước uống. Các giếng nước bị ô nhiễm và đường ống bị vỡ buộc họ phải uống nước lũ sau khi lắng cặn và đun sôi.

Châu Á chật vật giải quyết hậu quả lũ lụt - Ảnh 1.

Người dân huyện Aceh Tamiang, tỉnh Aceh - Indonesia mang theo hàng cứu trợ đi trên đường phố bị tàn phá hôm 5-12 Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ Tài chính Sri Lanka ngày 5-12 thông báo những người sống sót sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu rupee (33.000 USD) để mua đất ở nơi an toàn hơn và xây nhà mới. Ước tính hơn 71.000 ngôi nhà đã bị hư hại, trong đó gần 5.000 nhà bị phá hủy hoàn toàn trong đợt lũ lụt và lở đất này - theo Trung tâm Ứng phó thảm họa Sri Lanka. Nguy cơ lũ lụt vẫn chưa lui ở đất nước này khi Cục Khí tượng Sri Lanka dự báo lượng mưa ở một số nơi trên cả nước sẽ tăng từ ngày 9 đến 11-12 do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc; một số khu vực cũng bị cảnh báo lở đất.

Còn theo UN News, Pakistan đang vật lộn để tái thiết sau những trận mưa lớn bất thường do gió mùa xảy ra liên tiếp kể từ tháng 6, khiến gần 1.000 người thiệt mạng. Nhiều người vẫn phải sống tạm bợ trong những khu nhà trú ẩn do chính phủ quản lý hoặc nương nhờ các ngôi nhà không bị lũ lụt phá hủy. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Pakistan đang triển khai các hoạt động nhân đạo ở phía Bắc nước này, nơi hàng ngàn người mất nhà cửa.

