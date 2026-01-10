Dự báo mới về tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Liên hợp quốc (LHQ) vừa dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, thấp hơn một chút so với con số ước tính của năm ngoái là 2,8%. Nguyên nhân được đưa ra là tác động từ việc Mỹ tăng thuế quan, những bất ổn về kinh tế và căng thẳng địa chính trị.

Theo AP, các chuyên gia kinh tế của LHQ dự báo mức tăng trưởng của kinh tế thế giới sẽ tăng lên 2,9% vào năm 2027. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức trung bình 3,2% của giai đoạn 2010-2019. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhận định sự kết hợp của các căng thẳng về kinh tế, địa chính trị và công nghệ đang định hình lại cục diện toàn cầu, tạo ra những bất ổn kinh tế mới và làm gia tăng các tổn thương xã hội.

Theo báo cáo "Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới" của LHQ, tăng trưởng tại châu Âu, Nhật Bản và Mỹ được dự báo sẽ duy trì ở mức ổn định chung. Tại Mỹ, tăng trưởng giảm từ 2,8% năm 2024 xuống mức ước tính 1,9% trong năm 2025 khi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ bù đắp được phần nào sự suy yếu trong xây dựng nhà ở và xây dựng thương mại. LHQ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay chỉ tăng lên mức 2% và dự kiến đạt 2,2% vào năm 2027.

Khách hàng mua rau củ tại một siêu thị ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc. Ảnh: AP

Trong khi đó, kinh tế Nhật Bản được dự báo tăng trưởng 0,9% trong năm nay và 1% vào năm 2027, thấp hơn mức ước tính 1,2% của năm 2025. Các chuyên gia cho rằng tiêu dùng tư nhân dự kiến phục hồi dần, trong khi xuất khẩu, đặc biệt là ô tô, nhiều khả năng vẫn bị kìm hãm do thuế quan cao hơn từ phía Mỹ và sự bất định về chính sách.

Báo cáo cũng cho biết tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến giảm từ 1,5% năm 2025 xuống còn 1,4% năm 2026 do thuế quan Mỹ tăng cao và bất ổn địa chính trị kéo dài làm giảm xuất khẩu. Tuy nhiên, con số này được dự báo tăng lên 1,6% vào năm 2027.

Cũng theo dự báo, một số nền kinh tế đang phát triển, như Ấn Độ, Indonesia… dự kiến vẫn duy trì mức tăng trưởng vững chắc. Triển vọng của nhiều quốc gia thu nhập thấp và dễ bị tổn thương kém khả quan hơn. Dù vậy, tăng trưởng kinh tế của các nước kém phát triển nhất thế giới sẽ tăng từ mức ước tính 3,9% năm 2025 lên 4,6% năm 2026 và 5% năm 2027. Tại Đông Á, theo LHQ, tăng trưởng kinh tế năm nay dự kiến đạt 4,4%, giảm so với mức 4,9% của năm ngoái. Riêng kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,6% năm 2026 và 4,5% năm 2027, thấp hơn so với mức ước tính 4,9% của năm 2025.

Tại châu Phi, tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức khiêm tốn, từ mức ước tính 3,9% năm 2025 lên 4% năm 2026 và 4,1% năm 2027. Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo rằng nợ công cao và các cú sốc liên quan đến khí hậu đang đặt ra những rủi ro đáng kể cho châu lục này. Còn tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, dù triển vọng nhìn chung vẫn có sức chống chịu, tăng trưởng dự kiến giảm nhẹ từ mức ước tính 2,4% năm 2025 xuống 2,3% năm 2026, trước khi nhích lên 2,5% vào năm 2027.