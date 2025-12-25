HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Kinh tế Mỹ tăng trưởng ấn tượng

Xuân Mai - ANH THƯ

Dữ liệu mới công bố cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng đến 4,3% trong quý III/2025, so với dự báo 3% của giới phân tích

Con số trên đạt mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây nhờ chi tiêu cho tiêu dùng mạnh mẽ và sự hồi phục nhanh chóng của xuất khẩu.

Trước đó, theo Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới này đã tăng trưởng 3,8% trong quý II/2025. Dữ liệu tích cực nói trên thúc đẩy chỉ số S&P 500 tại Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch hôm 23-12 (giờ địa phương). Sau đó, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á cũng tăng điểm hôm 24-12.

Tuy nhiên, theo AP, nhiều nhà kinh tế cho rằng đà tăng trưởng trên có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, do việc chính phủ đóng cửa kéo dài sẽ gây sức ép lên nền kinh tế trong quý IV/2025, trong khi ngày càng nhiều người Mỹ mệt mỏi vì lạm phát cao dai dẳng. Cũng theo dữ liệu mới công bố, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - chỉ số lạm phát ưa thích của FED (Cục Dự trữ Liên bang) - đã tăng lên mức 2,8% trong quý III, so với 2,1% của quý II. Con số này cao hơn mức 2% mà FED mong muốn.

Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-12 cho biết ông kỳ vọng chủ tịch mới của FED sẽ hạ lãi suất nếu nền kinh tế hoạt động tốt. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh bất cứ ai bất đồng với ông sẽ không bao giờ trở thành chủ tịch FED.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng ấn tượng - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania - Mỹ hôm 10-12Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh tiến trình tìm kiếm người thay thế Chủ tịch FED sắp mãn nhiệm Jerome Powell đang diễn ra. Hồi tuần trước, ông Donald Trump cho biết danh sách ứng viên cho chiếc "ghế nóng" này đã thu hẹp còn 3-4 người và quyết định cuối cùng sẽ được công bố trong vài tuần tới. Theo trang Bloomberg, phát biểu trên là tín hiệu mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump muốn lựa chọn một ứng viên cam kết hạ chi phí vay.

Trước đó, ông Donald Trump từng nhiều lần nói rằng ông muốn người được lựa chọn làm chủ tịch tiếp theo của FED sẽ tham khảo ý kiến của ông về cách đưa ra các quyết định lãi suất. Dù vậy, động thái này đã làm dấy lên lo ngại FED trong tương lai có thể không còn giữ được tính độc lập trước sự can thiệp chính trị - vốn là thông lệ lâu nay tại Mỹ.

Theo đài Al Jazeera, từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã liên tục gây áp lực lên FED về việc cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Nhà lãnh đạo này cũng nhiều lần đe dọa cách chức ông Powell vì không chịu hạ lãi suất theo yêu cầu của ông. FED đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo sau lần cắt giảm gần đây nhất hồi tháng 12, lãi suất đã được hạ xuống mức từ 3,5% - 3,75%. Tuy nhiên, ông Donald Trump từng gợi ý rằng lãi suất nên hạ xuống mức 1% với lập luận rằng lãi suất thấp có thể giúp ích cho thị trường nhà ở của Mỹ. 

Giá vàng thế giới ngày 24-12 vượt qua cột mốc 4.500 USD/ounce lần đầu tiên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng FED tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm tới. Trước đó, giá vàng lần đầu tiên vượt mốc 4.400 USD/ounce hôm 22-12.

Theo giới phân tích, một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy đà tăng giá vàng là việc các ngân hàng trung ương liên tục gom mua vàng để gia tăng dự trữ quốc gia. Trong năm tới, một trong những yếu tố có thể kéo dài đà tăng này là Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lựa chọn một chủ tịch FED mới có xu hướng ủng hộ hạ lãi suất.

Tập đoàn Tài chính IG (Anh) không đưa ra dự báo giá cụ thể nhưng lưu ý rằng các ngân hàng lớn kỳ vọng vàng được giao dịch trong khoảng 4.500 - 4.700 USD/ounce vào năm tới, với khả năng vọt lên 5.000 USD nếu các điều kiện vĩ mô hiện tại vẫn tiếp diễn. Riêng Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) dự báo giá vàng sẽ leo lên mức 4.900 USD/ounce vào tháng 12-2026. Tuy nhiên, việc đồng USD phục hồi mạnh hơn dự kiến hoặc tâm lý chấp nhận rủi ro trở lại có thể kìm hãm đà tăng của vàng.

Nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn gia tăng do lo ngại đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, cũng như kỳ vọng lãi suất tiếp tục giảm ở Mỹ trong năm 2026. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela làm dấy lên những lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu, đồng thời khiến tình hình địa chính trị thế giới thêm khó đoán. Nỗi lo này góp phần khiến giá dầu thế giới tăng nhẹ hôm 24-12, với giá dầu thô Brent dao động quanh mức 62,3 USD/thùng.

X.Mai


