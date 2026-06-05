Châu Á và châu Âu đối mặt mùa hè nắng nóng bất thường

Dự kiến kéo dài đến ngày 30-9, chiến dịch này được triển khai sau khi Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo nhiệt độ trung bình mùa hè năm nay sẽ cao hơn đáng kể so với mức thông thường.

Theo tờ Korea Times, những khu trú ẩn làm mát ngoài trời sẽ được lắp đặt tại 14 địa điểm đông người qua lại. TP Seoul cũng sẽ dựng các mái che nắng cỡ lớn tại 35 hành lang đi bộ dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, đồng thời dự định mở rộng mạng lưới hệ thống phun sương làm mát lên 235 địa điểm.

Mỗi khi có cảnh báo nắng nóng cao điểm, một đội gồm 199 xe phun rửa đường sẽ làm sạch hơn 2.000 km đường đến 8 lần mỗi ngày nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Ngoài ra, công nhân sẽ phủ lớp sơn phản xạ nhiệt mặt trời lên 204 tòa nhà, ưu tiên các khu nhà cũ, cơ sở phúc lợi dành cho người cao tuổi và người khuyết tật. Hỗ trợ hệ thống hạ tầng chống nóng này là mạng lưới 4.078 trung tâm làm mát công cộng được bố trí khắp Seoul.

Đội xe phun nước làm mát mặt đường trên một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Seoul - Hàn Quốc nhằm hạ nhiệt độ. Ảnh: CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ SEOUL

Báo cáo mới đây của KMA cho biết Hàn Quốc vừa trải qua mùa xuân (từ tháng 3 đến tháng 5) ấm thứ hai kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận số liệu khí tượng vào năm 1973. Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình trong tháng 5 đạt mức cao nhất trong giai đoạn này.

KMA cũng dự báo xu hướng nhiệt độ tăng cao sẽ kéo dài sang các tháng mùa hè, trong đó có sự đóng góp của El Niño - hiện tượng khiến nhiệt độ nước biển ở phía Đông Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình.

Theo một số dự báo, một trong những hiện tượng El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận sẽ hình thành vào nửa cuối năm 2026, gây ra thời tiết nóng và khô hạn ở châu Á.

Cơ quan Khí tượng Anh cũng cảnh báo châu Âu nhiều khả năng tiếp tục trải qua một mùa hè nắng nóng cực đoan sau khi nhiều khu vực trên lục địa này ghi nhận nhiệt độ mùa xuân phá kỷ lục. Trước đó, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay.

Các nhà chức trách khắp châu Âu cảnh báo nắng nóng đầu mùa đã và đang gây áp lực lên hệ thống y tế, nguồn cung cấp nước và mạng lưới năng lượng. Tình hình này có thể còn trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng tới.