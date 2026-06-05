HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Châu Á và châu Âu đối mặt mùa hè nắng nóng bất thường

Hoàng Phương

Chính quyền thủ đô Seoul - Hàn Quốc đang biến không gian công cộng thành một mạng lưới khu vực làm mát nhằm đối phó với tình trạng nhiệt độ đô thị cực đoan.

Dự kiến kéo dài đến ngày 30-9, chiến dịch này được triển khai sau khi Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo nhiệt độ trung bình mùa hè năm nay sẽ cao hơn đáng kể so với mức thông thường.

Theo tờ Korea Times, những khu trú ẩn làm mát ngoài trời sẽ được lắp đặt tại 14 địa điểm đông người qua lại. TP Seoul cũng sẽ dựng các mái che nắng cỡ lớn tại 35 hành lang đi bộ dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, đồng thời dự định mở rộng mạng lưới hệ thống phun sương làm mát lên 235 địa điểm.

Mỗi khi có cảnh báo nắng nóng cao điểm, một đội gồm 199 xe phun rửa đường sẽ làm sạch hơn 2.000 km đường đến 8 lần mỗi ngày nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Ngoài ra, công nhân sẽ phủ lớp sơn phản xạ nhiệt mặt trời lên 204 tòa nhà, ưu tiên các khu nhà cũ, cơ sở phúc lợi dành cho người cao tuổi và người khuyết tật. Hỗ trợ hệ thống hạ tầng chống nóng này là mạng lưới 4.078 trung tâm làm mát công cộng được bố trí khắp Seoul.

Châu Á và châu Âu đối mặt mùa hè nắng nóng bất thường - Ảnh 1.

Đội xe phun nước làm mát mặt đường trên một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Seoul - Hàn Quốc nhằm hạ nhiệt độ. Ảnh: CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ SEOUL

Báo cáo mới đây của KMA cho biết Hàn Quốc vừa trải qua mùa xuân (từ tháng 3 đến tháng 5) ấm thứ hai kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận số liệu khí tượng vào năm 1973. Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình trong tháng 5 đạt mức cao nhất trong giai đoạn này. 

KMA cũng dự báo xu hướng nhiệt độ tăng cao sẽ kéo dài sang các tháng mùa hè, trong đó có sự đóng góp của El Niño - hiện tượng khiến nhiệt độ nước biển ở phía Đông Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình.

Theo một số dự báo, một trong những hiện tượng El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận sẽ hình thành vào nửa cuối năm 2026, gây ra thời tiết nóng và khô hạn ở châu Á.

Cơ quan Khí tượng Anh cũng cảnh báo châu Âu nhiều khả năng tiếp tục trải qua một mùa hè nắng nóng cực đoan sau khi nhiều khu vực trên lục địa này ghi nhận nhiệt độ mùa xuân phá kỷ lục. Trước đó, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay.

Các nhà chức trách khắp châu Âu cảnh báo nắng nóng đầu mùa đã và đang gây áp lực lên hệ thống y tế, nguồn cung cấp nước và mạng lưới năng lượng. Tình hình này có thể còn trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng tới.

Tin liên quan

Nắng nóng tấn công Đông Nam Á

Nắng nóng tấn công Đông Nam Á

Nhiều nước Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày cuối tháng 3.

Nắng nóng, cháy rừng hoành hành ở châu Âu

Lực lượng cứu hỏa ở nhiều nước châu Âu vẫn tiếp tục chống chọi với các đám cháy rừng hôm 12-8 trong bối cảnh nhiệt độ ở một số khu vực tăng lên hơn 40 độ C.

Nắng nóng tấn công lục địa Á - Âu

Theo CNBC, những đợt sóng nhiệt và mùa hè kéo dài hơn đang thúc đẩy nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí ở châu Âu, kéo theo nhu cầu năng lượng tăng vọt.

châu Á Châu Âu Mùa hè nóng bất thường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo