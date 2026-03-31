Quốc tế

Nắng nóng tấn công Đông Nam Á

Anh Thư

Nhiều nước Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày cuối tháng 3.

Trong đó, Malaysia ghi nhận nhiệt độ tăng vọt lên trên 37 độ C ở các bang như Perlis, Perak và Kedah. Vào tuần trước, theo kênh Channel NewsAsia, thủ đô Kuala Lumpur cũng bị Cục Khí tượng Malaysia đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cấp độ 1, tức nhiệt độ tối đa đạt 35-37 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Bộ Y tế Malaysia kêu gọi người dân tránh ra ngoài vào giờ cao điểm nắng nóng từ 11-16 giờ, kế hoạch cẩn thận cho các hoạt động ngoài trời để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Cơ quan Khí tượng Singapore (MSS) cũng cho biết nước này phải đối mặt với thời tiết khô hơn bình thường trong tuần qua, dẫn đến nhiệt độ cao hơn. Trong khi đó, Thái Lan hồi tuần trước, trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ lên tới 40 độ C tại các khu vực phía Bắc, Đông Bắc và khu vực trung tâm. Tình trạng nắng nóng, hanh khô cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng. Theo tờ The Nation, Cục Công viên quốc gia, động vật hoang dã và bảo tồn thực vật Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa các khu bảo tồn có nguy cơ cháy rừng cao.

Hai đứa trẻ trên cánh đồng lúa khô hạn ở huyện Padang Terap, bang Kedah - Indonesia hôm 22-3 Ảnh: BERNAMA

Riêng Indonesia đang đối mặt với một mùa khô khắc nghiệt kéo dài, kèm theo tình trạng cháy rừng gia tăng, càng trầm trọng hơn do khả năng xuất hiện hiện tượng El Niño. Theo tờ The Straits Times, tỉnh Riau đã ban bố "tình trạng báo động khẩn cấp" sau khi các vụ cháy tăng gấp đôi, thiêu rụi 2.713 ha tính đến ngày 24-3, buộc chính quyền phải triển khai máy bay cứu hỏa và tạo mưa để dập lửa. Trong khi đó, các tỉnh Trung Kalimantan và Riau Islands cũng ghi nhận số điểm nóng gia tăng, nhưng mức độ ít nghiêm trọng hơn.

Theo Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC, trụ sở tại Singapore), nhiệt độ trên phần lớn khu vực Đông Nam Á hải đảo và lục địa dự kiến sẽ cao hơn mức bình thường từ tháng 3 đến tháng 5. Trong đó, Malaysia và Indonesia nhiều khả năng ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức bình thường trong 3 tháng tới.


