Tổng thống Ukraine nói về “thách thức lớn nhất” trong đàm phán hòa bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Ukraine nói về “thách thức lớn nhất” trong đàm phán hòa bình

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine tuyên bố bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là “thách thức lớn nhất” trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở thủ đô Paris - Pháp vào ngày 1-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh các ưu tiên của Kiev là bảo đảm an ninh, bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn bất kỳ sự nhượng bộ nào có thể hợp pháp hóa sự hiện diện của Moscow.

Ông Zelensky nêu rõ: "Vấn đề lãnh thổ là khó khăn nhất. Các vấn đề về tài chính và tái thiết rất khó giải quyết nếu không có sự hiện diện của các đối tác châu Âu. Và các đảm bảo an ninh đòi hỏi những cam kết cụ thể từ Mỹ và châu Âu".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất "là một quá trình vẫn chưa hoàn tất".

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các quan chức từ Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Anh cùng tham gia các cuộc thảo luận ở Paris, đồng thời liên lạc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff như một phần của nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Ukraine: Vấn đề lãnh thổ là “thách thức lớn nhất” trong đàm phán hòa bình - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA/Shutterstock

Nói như kênh Al Jazeera, vấn đề lãnh thổ đang trở thành điểm nhạy cảm nhất trong các cuộc đàm phán, đặc biệt khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump - Jared Kushner - chuẩn bị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 2-12.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ lớn nào dành cho Nga.

Phóng viên của Al Jazeera từ TP Brussels (Bỉ) cho biết các lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh thay vì nhượng đất đai, cần phải có các thỏa thuận trao đổi lãnh thổ mà "chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định".

Cụ thể, Tổng thống Pháp tái khẳng định quan điểm rằng "chính Ukraine phải là bên có quyền quyết định về đường biên giới lãnh thổ của mình".

Tổng thống Macron nhấn mạnh bất kỳ đề xuất nào cũng phải được xây dựng với sự tham gia của Ukraine và châu Âu, đặc biệt là các vấn đề như tài sản bị đóng băng của Nga, bảo đảm an ninh và việc Ukraine gia nhập EU.

Đồng thời, ông Macron cũng cho biết Washington và các đồng minh châu Âu đang lên kế hoạch thảo luận thêm về các cam kết an ninh dành cho Ukraine nếu thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Tổng thống Ukraine: Vấn đề lãnh thổ là “thách thức lớn nhất” trong đàm phán hòa bình - Ảnh 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Elysee, Paris, Pháp, ngày 1-12. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết giữa châu Âu và Mỹ trên con đường hướng tới hòa bình.

Về tình hình thực địa, Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã quét sạch gần như toàn bộ binh lính Nga khỏi TP Kupiansk.

Ông Zelensky bác bỏ các tuyên bố của Nga về việc đã kiểm soát được thành phố này, khẳng định không có chiến dịch tấn công nào của đối phương thành công, mặc dù giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở Pokrovsk và nhiều khu vực khác.

Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đang "tự tin giữ thế chủ động và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch", "lực lượng Nga đang tiến quân tất cả các hướng".

Ông Putin khẳng định việc kiểm soát được thị trấn quan trọng Pokrovsk sẽ cho phép lực lượng Nga tiến hành các nhiệm vụ tiếp theo trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo các hãng thông tấn Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng mô tả tổn thất nặng nề mà ông cho rằng lực lượng Ukraine đang phải gánh chịu là "bi kịch của người dân Ukraine".

Tin liên quan

Những nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine

Những nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine

Theo hãng tin AP, các quan chức hai nước tập trung vào việc chỉnh sửa bản kế hoạch 28 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất

Điểm nóng xung đột ngày 30-11: Đoàn đàm phán lên đường, Ukraine tiết lộ tin quan trọng

(NLĐO) - Phái đoàn Ukraine lên đường tới Mỹ để tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất, theo nguồn thạo tin của Bloomberg.

Nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine từ chức sau khi nhà riêng bị đột kích

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa thông báo về việc từ chức của ông Andriy Yermak, người trợ lý hàng đầu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Nga - Ukraine Châu Âu thỏa thuận hòa bình Emmanuel Macron
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo