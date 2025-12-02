Tổng thống Ukraine nói về “thách thức lớn nhất” trong đàm phán hòa bình

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở thủ đô Paris - Pháp vào ngày 1-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh các ưu tiên của Kiev là bảo đảm an ninh, bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn bất kỳ sự nhượng bộ nào có thể hợp pháp hóa sự hiện diện của Moscow.

Ông Zelensky nêu rõ: "Vấn đề lãnh thổ là khó khăn nhất. Các vấn đề về tài chính và tái thiết rất khó giải quyết nếu không có sự hiện diện của các đối tác châu Âu. Và các đảm bảo an ninh đòi hỏi những cam kết cụ thể từ Mỹ và châu Âu".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất "là một quá trình vẫn chưa hoàn tất".

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các quan chức từ Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Anh cùng tham gia các cuộc thảo luận ở Paris, đồng thời liên lạc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff như một phần của nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA/Shutterstock

Nói như kênh Al Jazeera, vấn đề lãnh thổ đang trở thành điểm nhạy cảm nhất trong các cuộc đàm phán, đặc biệt khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump - Jared Kushner - chuẩn bị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 2-12.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ lớn nào dành cho Nga.

Phóng viên của Al Jazeera từ TP Brussels (Bỉ) cho biết các lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh thay vì nhượng đất đai, cần phải có các thỏa thuận trao đổi lãnh thổ mà "chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định".

Cụ thể, Tổng thống Pháp tái khẳng định quan điểm rằng "chính Ukraine phải là bên có quyền quyết định về đường biên giới lãnh thổ của mình".

Tổng thống Macron nhấn mạnh bất kỳ đề xuất nào cũng phải được xây dựng với sự tham gia của Ukraine và châu Âu, đặc biệt là các vấn đề như tài sản bị đóng băng của Nga, bảo đảm an ninh và việc Ukraine gia nhập EU.

Đồng thời, ông Macron cũng cho biết Washington và các đồng minh châu Âu đang lên kế hoạch thảo luận thêm về các cam kết an ninh dành cho Ukraine nếu thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Elysee, Paris, Pháp, ngày 1-12. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết giữa châu Âu và Mỹ trên con đường hướng tới hòa bình.

Về tình hình thực địa, Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã quét sạch gần như toàn bộ binh lính Nga khỏi TP Kupiansk.

Ông Zelensky bác bỏ các tuyên bố của Nga về việc đã kiểm soát được thành phố này, khẳng định không có chiến dịch tấn công nào của đối phương thành công, mặc dù giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở Pokrovsk và nhiều khu vực khác.

Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đang "tự tin giữ thế chủ động và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch", "lực lượng Nga đang tiến quân tất cả các hướng".

Ông Putin khẳng định việc kiểm soát được thị trấn quan trọng Pokrovsk sẽ cho phép lực lượng Nga tiến hành các nhiệm vụ tiếp theo trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo các hãng thông tấn Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng mô tả tổn thất nặng nề mà ông cho rằng lực lượng Ukraine đang phải gánh chịu là "bi kịch của người dân Ukraine".