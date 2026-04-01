Châu Âu chốt đủ 16 suất dự World Cup 2026: Kịch tính và nhiều bất ngờ

Sau châu Đại dương, châu Âu là khu vực thứ nhì hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2026, chốt số lượng đầy đủ 16 đại diện cựu lục địa giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điểm nhấn lớn nhất của loạt play-off là cú sốc mang tên đội tuyển Ý. Nhà vô địch World Cup 4 lần tiếp tục gây thất vọng khi để Bosnia & Herzegovina loại sau loạt sút luân lưu. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp Italia không thể giành vé dự World Cup, một kịch bản khó tin với một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới.

Bosnia quật ngã đội bóng 4 lần vô địch World Cup

Trái ngược với nỗi buồn của người Ý, Bosnia viết nên câu chuyện lịch sử khi lần thứ hai góp mặt tại World Cup sau 12 năm chờ đợi. Chiến thắng của họ mang đậm dấu ấn bản lĩnh khi vượt qua áp lực trước đối thủ lớn hơn về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm. Trước đó, ở bán kết play-off, đoàn quân của HLV Sergei Barbarez cũng đánh bại tuyển Xứ Wales theo cách thức tương tự - bị dẫn bàn, gỡ hòa rồi thắng ngược ở loạt sút luân lưu.

Thụy Điển trở lại đấu trường World Cup

Tại sân nhà vùng Bắc Âu, đội tuyển Thụy Điển cũng trải qua trận cầu nghẹt thở trước đội tuyển Ba Lan. Bàn thắng muộn của Viktor Gyökeres không chỉ giúp Thụy Điển giành chiến thắng 3-2 mà còn hoàn tất màn "phục thù" sau thất bại ở vòng play-off World Cup 2022.

Trong khi đó, giấc mơ dự thêm một kỳ World Cup của "lão tướng" 37 tuổi Robert Lewandowski gần như khép lại trong nước mắt.

Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi 24 năm cho giấc mơ World Cup

Ở các cặp đấu còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt cơn khát World Cup kéo dài hơn hai thập kỷ khi vượt qua Kosovo, còn CH Czech giành vé sau màn rượt đuổi kịch tính với Đan Mạch. Những kết quả này cho thấy tính cạnh tranh khốc liệt của vòng loại châu Âu, nơi ngay cả những đội bóng giàu truyền thống cũng không được phép sai lầm.

CH Czech là đại diện Đông Âu hiếm hoi dự World Cup 2026

Với 16 suất góp mặt, châu Âu không chỉ là khu vực có số đại diện đông đảo bậc nhất tại World Cup 2026 mà còn cung cấp những ứng viên vô địch nặng ký cho giải đấu. Việc hoàn tất vòng loại sớm giúp các đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị cho giải đấu sẽ diễn ra tại Bắc Mỹ.

CHDC Congo đánh bại Jamaica, giành suất vé thứ 47 đến World Cup

Trong khi đó, các khu vực khác như AFC, CAF, CONCACAF hay CONMEBOL vẫn đang bước vào giai đoạn quyết định, với nhiều suất play-off liên lục địa chưa ngã ngũ.

Hai suất cuối cùng tham dự World Cup 2026 mùa hè năm nay vẫn chưa được xác định, với hai cặp play-off liên lục địa là CHDC Congo gặp Jamaica và Iraq đối đầu Bolivia (đều trong ngày 1-4). Sau các trận đấu này, danh sách đầy đủ 48 đội tham dự sẽ chính thức hoàn tất.

16 đội bóng châu Âu dự World Cup 2026: Áo, Bỉ, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech, Thụy Điển và Bosnia & Herzegovina.



