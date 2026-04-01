Thể thao

World Cup 2026: Cán cân vô địch nghiêng về châu Âu

ĐÔNG LINH

Tây Ban Nha và Pháp là 2 đội nổi trội với sự ổn định và đội hình có chiều sâu

Argentina vẫn là nhà vô địch giàu bản lĩnh, Brazil và Đức sẵn sàng tạo nên đột biến nếu đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm.

Vị thế ứng viên hàng đầu

Bóng chưa lăn nhưng với giới chuyên môn, cuộc đua vô địch World Cup 2026 đã sớm định hình với một nhóm ứng viên quen thuộc: Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Đức... mà loạt trận giao hữu vừa qua phần nào phản ánh quá trình chuẩn bị, điểm rơi phong độ, chiều sâu lực lượng của các "ông lớn" này.

Đương kim vô địch Argentina vẫn giữ được bản sắc đã làm nên thành công tại Qatar 2022. Dưới sự dẫn dắt của Lionel Scaloni, đội bóng Nam Mỹ duy trì lối chơi cân bằng, thực dụng nhưng không kém phần linh hoạt. Điểm đáng chú ý trong loạt trận giao hữu tháng 3 là khả năng xoay tua đội hình mà vẫn bảo đảm tính kết dính.

Tuyển Pháp (bìa phải) của Kylian Mbappé là ứng viên hàng đầu tại World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Dù Lionel Messi không còn ở đỉnh cao thể lực, Argentina cho thấy họ đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao với những nhân tố trẻ dần đảm nhận vai trò thay thế. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là liệu họ có giữ được "DNA chiến thắng" khi thiếu đi thủ lĩnh tinh thần số 1.

Trong khi đó, Pháp tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu. HLV Didier Deschamps đang sở hữu lực lượng đầy đặn và đồng đều bậc nhất. Pháp đánh bại Brazil dù chơi thiếu người, trước khi tiếp tục thắng thuyết phục Colombia, những kết quả cho thấy chiều sâu đội hình của "Les Bleus" với sức mạnh đáng sợ.

Kylian Mbappé vẫn là đầu tàu trên hàng công nhưng Pháp không quá phụ thuộc hoàn toàn vào "Ninja rùa" bởi dàn chiến binh xung quanh anh quá đáng gờm. Nếu duy trì được sự ổn định nơi hàng thủ, đây có thể là đội tiến xa nhất tại World Cup 2026.

Ẩn số đáng chú ý

Tây Ban Nha nổi lên như ứng viên số 1 nhờ sự hoàn thiện về hệ thống. Dưới thời Luis de la Fuente, đội bóng xứ bò tót không đơn thuần kiểm soát bóng mà đã bổ sung tốc độ, pressing và tính đôi công trực diện. Các trận giao hữu tháng 3 tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của họ trước những đối thủ khó chịu.

Điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, với những cái tên như Pedri hay Lamine Yamal mang đến năng lượng mới. Vấn đề duy nhất là khả năng tận dụng cơ hội trong các trận cầu lớn, nơi họ đôi khi thiếu đi một "sát thủ" đúng nghĩa.

Brazil, dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, đang định hình lại lối chơi có phần thiên về hàng thủ. Chất lượng của các tiền đạo Brazil hiện kém rất nhiều so với quá khứ, ngay cả dàn tiền vệ cũng không nhiều các nhân tố có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất. Việc dư luận Brazil vẫn trông ngóng Neymar trở lại cho thấy sự kỳ vọng cho kỳ World Cup này xuống thấp ra sao, khi chiều sâu đội hình "Selecao" phản ánh đúng chất lượng hiện tại của họ. Ancelotti vẫn đang làm tốt nhất có thể với những cầu thủ mình có trong tay nhưng Brazil của ông sẽ phải là một Brazil lì đòn hơn thường lệ thay vì dựa dẫm vào lối đá tấn công hoa mỹ.

Đức là ẩn số đáng chú ý nhất. Sau giai đoạn sa sút, đội bóng của Julian Nagelsmann đang dần lấy lại hình ảnh với lối chơi pressing hiện đại, tốc độ cao. Đức ngày càng cải thiện rõ rệt về cường độ và tính tổ chức cho dù tính ổn định vẫn là điểm yếu lớn, đặc biệt khi họ chưa chứng minh được khả năng duy trì phong độ trong các giải đấu dài hơi. Dẫu vậy, với truyền thống và dàn cầu thủ đang đạt độ chín, Đức luôn là đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng.

Nhìn tổng thể, cán cân vô địch World Cup 2026 đang nghiêng nhẹ về châu Âu, với Tây Ban Nha và Pháp là 2 đội nổi bật nhất nhờ sự ổn định và chiều sâu đội hình. Argentina, Brazil, Đức vẫn là những ứng viên nặng ký. Khoảng cách giữa các ứng viên không quá lớn và chính sự cân bằng đó hứa hẹn một kỳ World Cup khó lường. 

Loạt trận FIFA Days tháng 3 phần nào phác họa cục diện chung chỉ còn không đầy 3 tháng trước thềm World Cup 2026 với những diễn biến khó lường.

