Gục ngã loạt luân lưu, tuyển Ý lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn World Cup

Cú sốc lớn tiếp tục giáng xuống đội tuyển Ý khi họ để thua Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu 11 m sau trận hòa 1-1 ở chung kết play-off, qua đó chính thức vắng mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp kể từ năm 2018.

Trên sân Bilino Polje (Zenica), đội khách Ý nhập cuộc không quá lấn lướt nhưng bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 15. Tận dụng sai lầm chuyền bóng của thủ môn Nikola Vasilj, Nicolo Barella nhanh chóng kiến tạo để Moise Kean tung cú dứt điểm một chạm đẹp mắt, đưa đội khách vượt lên.

Moise Keane mở tỉ số sớm cho tuyển Ý

Tuy nhiên, lợi thế mong manh của đoàn quân áo Thiên thanh nhanh chóng bị lung lay trước sức ép ngày càng lớn từ đội chủ nhà. Ermedin Demirovic, Ivan Basic liên tiếp thử thách tài nghệ thủ thành Gianluigi Donnarumma của đội khách trong khi Nikola Katic bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc từ tình huống đánh đầu cận thành.

Ermedin Demirovic tấn công trước khung thành tuyển Ý

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay trước giờ nghỉ, khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Amar Memic để ngăn pha bóng nguy hiểm. Chơi thiếu người trong hơn một hiệp đấu khiến tuyển Ý rơi vào thế chống đỡ vô cùng vất vả.

Tấm thẻ đỏ của Bastoni làm xoay chuyển cục diện trận đấu

Sau giờ nghỉ, chủ nhà Bosnia chơi hoàn toàn áp đảo. Donnarumma phải liên tiếp trổ tài cứu thua, đặc biệt là pha cản phá cú sút nguy hiểm của Benjamin Tahirović. Dù vậy, nỗ lực của thủ thành số một tuyển Ý chỉ có thể giúp đội khách cầm cự đến phút 79, trước khi Haris Tabaković tận dụng cơ hội trong vòng cấm, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Haris Tabaković gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà Bosnia

Hai đội bước vào hiệp phụ trong thế trận giằng co. Ý dù chơi thiếu người vẫn có cơ hội đáng chú ý, nhưng Moise Kean không thể tận dụng tình huống đối mặt.

Tranh cãi cũng nổ ra khi Marco Palestra bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm, nhưng trọng tài Clément Turpin chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ phạm lỗi phía chủ nhà.

Moise Kean sẽ còn tiếc nuối cơ hội ghi bàn đầu hiệp phụ.

Không thể phân định thắng thua sau 120 phút, trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Áp lực từ bốn phía khán đài lẫn nỗi ám ảnh từ thất bại ở hai chiến dịch vòng loại 2018, 2022 khiến các chân sút Ý liên tiếp mắc sai lầm.

Sebastiano Esposito đá hỏng lượt đầu loạt luân lưu

Sebastiano Esposito đá hỏng lượt đầu, còn Bryan Cristante đưa bóng dội xà ngang. Trong khi đó, Bosnia thực hiện hoàn hảo các loạt sút của mình và cú đá quyết định của Esmir Bajraktarević đã ấn định chiến thắng 4-1 nghiêng về Bosnia & Herzegovina.

Bosnia quay lại đấu trường World Cup sau 12 năm

HLV Sergej Barbarez được các học trò công kênh sau chiến thắng

Chiến thắng lịch sử giúp Bosnia giành vé dự World Cup sau 12 năm, còn tuyển Ý tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng, khi ba lần liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.