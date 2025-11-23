HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine tập kích nhà máy nhiệt điện gần Điện Kremlin, Nga dừng hoạt động một sân bay

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ukraine tấn công chớp nhoáng một nhà máy nhiệt điện cách Điện Kremlin khoảng 120 km khiến hệ thống sưởi đang phục vụ 33.000 dân gặp trục trặc.

Chiều 23-11, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy nhiệt điện Shatura ở tỉnh Moscow - Nga.

Nhà máy Shatura cách Điện Kremlin khoảng 120 km về phía Đông.

Ukraine tập kích nhà máy nhiệt điện gần thủ đô Moscow, Nga dừng hoạt động một sân bay - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình một đoạn video được cho là ghi lại cảnh hỏa hoạn tại nhà máy Shatura của Nga. Nguồn: Telegram

Đợt tập kích diễn ra sáng sớm cùng ngày, gây hỏa hoạn lớn rồi làm gián đoạn hệ thống sưởi đang phục vụ khoảng 33.000 người dân thị trấn Shatura.

Theo một số video đăng tải trên Telegram, sau tiếng nổ lớn thì nhiều quả cầu lửa bốc lên cùng cột khói đen cuồn cuộn giữa đêm.Dẫn thông báo từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, tờ báo Nga Kommersant cho biết 3 máy biến áp hư hại hoàn toàn khi hứng chịu đòn không kích từ UAV.

Thống đốc khu vực Moscow Andrei Vorobyov xác nhận: "Nhiều UAV bị hệ thống phòng không bắn hạ nhưng một số rơi trúng nhà máy, gây cháy lớn. Chúng tôi đã kích hoạt nguồn điện dự phòng cũng như triển khai hệ thống sưởi lưu động".

Truyền thông Ukraine nói rằng chính quyền Kiev hiện chưa bình luận về vụ tấn công nhà máy Shatura.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đêm 22-11, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 75 UAV đối phương, trong đó có 36 UAV trên biển Đen, số còn lại ở khu vực Moscow.

Sân bay Quốc tế Vnukovo (tọa lạc tại TP Moscow) buộc phải tạm dừng hoạt động do mối đe dọa từ UAV của Ukraine.

Tin liên quan

Ông Donald Trump ám chỉ đề xuất hòa bình Ukraine “chưa xong”

Ông Donald Trump ám chỉ đề xuất hòa bình Ukraine “chưa xong”

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-11 nói rằng đề xuất hòa bình dành cho Ukraine và Nga “chưa phải là cuối cùng”.

UAV lạ áp sát nhiều sân bay, quân đội Hà Lan nổ súng

(NLĐO) – Sân bay lưỡng dụng Eindhoven và căn cứ Không quân Volkel của Hà Lan náo loạn do xuất hiện nhiều máy bay không người lái (UAV) không rõ nguồn gốc.

Xung đột Trung Đông leo thang, Israel đồng loạt không kích Gaza, Lebanon

(NLĐO) – Israel đồng loạt không kích dải Gaza và Lebanon, nhắm mục tiêu Hamas và Hezbollah sau cáo buộc vi phạm ngừng bắn.

hỏa hoạn UAV xung đột Nga - Ukraine
    Thông báo