Châu Âu nỗ lực tác động lên thượng đỉnh Mỹ - Nga

Hoàng Phương

Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), trừ Hungary, hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, EU nhấn mạnh "con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định mà thiếu Ukraine". 

Trong tuyên bố ngày 12-8, EU nhận định các cuộc đàm phán có ý nghĩa chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn hoặc giảm xung đột. Ngoài ra, một giải pháp ngoại giao phải bảo vệ các lợi ích an ninh sống còn của cả Ukraine và châu Âu.

EU đưa ra tuyên bố trên trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, dự kiến diễn ra tại bang Alaska của Mỹ vào ngày 15-8. Theo AP, châu Âu đang tìm cách tác động lên cuộc gặp mà họ và Ukraine bị gạt ra ngoài. Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ một lần nữa tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Ukraine tại cuộc họp trực tuyến dự kiến tổ chức vào ngày 13-8. 

Nhà lãnh đạo Mỹ không xác nhận liệu ông có tham gia hay không nhưng cho biết "sẽ tiếp thu mọi ý kiến" trước khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Châu Âu nỗ lực tác động lên thượng đỉnh Mỹ - Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 11-8. Ảnh: AP

Tại cuộc họp báo ngày 11-8, Tổng thống Donald Trump cho rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ giúp xác định liệu có con đường nào để đạt thỏa thuận hay không. 

Ông cam kết chia sẻ chi tiết cuộc trao đổi với các lãnh đạo EU, NATO và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoài ra, theo đài RT, ông Donald Trump cho biết sẵn sàng truyền đạt lại các đề xuất của Moscow nếu ông tin rằng chúng có thể được cụ thể hóa thành một "thỏa thuận công bằng".

Tổng thống Mỹ cho rằng việc giải quyết xung đột Ukraine chắc chắn sẽ liên quan đến "hoán đổi lãnh thổ" và nhấn mạnh muốn thấy thỏa thuận tốt nhất có thể cho cả hai bên và lệnh ngừng bắn đạt được càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông thừa nhận vẫn có khả năng cuộc gặp không đạt kết quả. 

Tổng thống Zelensky cho đến giờ vẫn bác bỏ ý tưởng Ukraine phải cam kết nhượng lãnh thổ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn. Nga hiện kiểm soát 2 khu vực ở phía Đông và 2 khu vực ở phía Nam Ukraine. 

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

(NLĐO) – Washington tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu “gánh vác” bằng cách mua vũ khí Mỹ nếu muốn tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Dồn dập hoạt động ngoại giao về Ukraine

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga để tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 12-8: Ukraine tăng cường tập kích Nga ở thời điểm nhạy cảm

(NLĐO) - Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu lãnh thổ Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga.

