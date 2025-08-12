HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 12-8: Ukraine tăng cường tập kích Nga ở thời điểm nhạy cảm

Hải Hưng

(NLĐO) - Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu lãnh thổ Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga.

ABC News dẫn dữ liệu do Nga công bố cho thấy quân đội Ukraine đang gia tăng các đòn tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 59 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong đêm 10 rạng sáng 11-8.

Thị trưởng Sergei Sobyanin tiết lộ ít nhất 9 UAV bị bắn hạ khi đang hướng tới thủ đô Moscow.

Điểm nóng xung đột ngày 12-8: Ukraine tăng cường tập kích Nga ở thời điểm nhạy cảm- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine khai hoả nhằm vào UAV Nga hôm 10-8. Ảnh: AP

Cơ quan hàng không liên bang Nga Rosaviatsiya thông báo áp dụng quy định hạn chế bay tạm thời tại các sân bay ở Penza, Nizhny Novgorod, Kaluga, Volgograd và Saratov trong thời gian diễn ra các vụ tấn công.

Từ đầu tháng 8 đến nay, Nga tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 1.337 UAV tầm xa của Ukraine, trung bình hơn 121 chiếc mỗi ngày.

Moscow chỉ cung cấp dữ liệu UAV mà họ tuyên bố đã bắn hạ, chứ không nêu tổng số UAV mà Ukraine đã phóng. Cả phía Ukraine và Nga đều không công khai thông tin về quy mô các cuộc tấn công bằng UAV xuyên biên giới của mình.

Trong tháng 7, Nga tuyên bố bắn hạ 3.008 UAV Ukraine, tức trung bình hơn 97 chiếc mỗi ngày. 

Động thái của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15-8. Hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Nga trọng tâm bàn về tình hình xung đột tại Ukraine.

Không chỉ Kiev mà Moscow cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào đối thủ.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 100 UAV vào lãnh thổ nước này trong đêm 10 rạng sáng 11-8, trong đó 70 chiếc đã bị đánh chặn hoặc vô hiệu hóa.

Số liệu cho thấy các cuộc tấn công của Nga trong tháng 8 giảm so với mức kỷ lục của tháng 7, khi trung bình mỗi ngày Nga phóng 201 UAV và khoảng 6 tên lửa.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực với Moscow, cho rằng "Nga kéo dài xung đột nên phải chịu sức ép mạnh mẽ hơn từ thế giới".

Trước hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Donald Trump nói rằng giữa Nga và Ukraine "sẽ có một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả 2 bên". Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố dứt khoát rằng người Ukraine "sẽ không đổi lãnh thổ lấy hòa bình".

Hiện chưa rõ Tổng thống Ukraine có tham dự hội nghị tại bang Alaska - Mỹ dự kiến vào ngày 15-8 hay không.

