Quốc tế

Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"

Hải Hưng

(NLĐO) - Ukraine tập kích nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Nga đồng thời tố đối phương đang tái triển khai quân chuẩn bị chiến dịch tấn công mới.

Rạng sáng 11-8 (giờ địa phương), máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt "A" thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), đã tấn công các cơ sở sản xuất của nhà máy chế tạo thiết bị Arzamas nằm ở vùng Nizhny Novgorod của Nga.

Ukrinform dẫn thông tin từ SSU cho hay đây là một phần trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga chuyên sản xuất thiết bị con quay hồi chuyển, hệ thống điều khiển, máy tính trên khoang và các bộ phận hệ thống cho tên lửa Kh-32 và Kh-101.

Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"- Ảnh 1.

Ít nhất 4 UAV Ukraine đã đánh trúng nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Nga đêm 10 rạng sáng 11-8. Ảnh: Ukrinform

Nhà máy bị tấn công thuộc Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật Nga vốn đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và New Zealand. Cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 759 km.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy ít nhất 4 máy bay không người lái của SSU đã đánh trúng mục tiêu. 

"Mọi cơ sở công nghiệp – quân sự của Nga phục vụ xung đột tại Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của Kiev. SSU tiếp tục phi quân sự hóa các cơ sở sản xuất vũ khí dùng để tấn công các thành phố Ukraine"- một nguồn tin của SSU khẳng định.

SSU trước đó vào ngày 9-8 cũng dùng máy bay không người lái tập kích một kho chứa UAV Shahed tại làng Kzyl-Yul thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga.

Nga tái triển khai quân, chuẩn bị chiến dịch mới

Tổng thống Volodymyr Zelensky tối 11-8 cho biết tình báo Ukraine chưa ghi nhận bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị cho giai đoạn hậu xung đột, ngược lại họ đang lên kế hoạch cho các chiến dịch tấn công mới.

Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"- Ảnh 2.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các báo cáo từ cơ quan tình báo và chỉ huy quân sự cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin "chắc chắn không chuẩn bị cho lệnh ngừng bắn hay kết thúc giao tranh".

Nhà lãnh đạo Nga được cho là muốn biến cuộc gặp với tổng thống Mỹ thành "chiến thắng cá nhân", rồi tiếp tục duy trì áp lực lên Ukraine như hiện nay. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska – Mỹ vào ngày 15-8 tới để bàn về chấm dứt xung đột Ukraine.

"Không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Nga đang tính tới tình huống hậu xung đột. Trái lại, họ đang tái triển khai quân và lực lượng, điều này cho thấy họ chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mới" - Pravda dẫn nhận định của Tổng thống Zelensky.

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

(NLĐO) – Washington tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu “gánh vác” bằng cách mua vũ khí Mỹ nếu muốn tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Dồn dập hoạt động ngoại giao về Ukraine

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga để tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 11-8: Xuất hiện tên lửa "mini" của Nga tại Ukraine?

(NLĐO) - Lực lượng Nga được cho là đã sử dụng một loại tên lửa hành trình cỡ nhỏ mới tấn công vào Ukraine.

