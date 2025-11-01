HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Châu Âu theo đuổi đồng euro kỹ thuật số

Xuân Mai

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch triển khai đồng euro kỹ thuật số vào năm 2029

Việc này nhằm cung cấp giải pháp điện tử thay thế cho tiền mặt và các hệ thống thanh toán tư nhân trên toàn khu vực đồng euro. Theo thông báo mới nhất của ECB, kế hoạch trên phụ thuộc vào việc các chính phủ quốc gia và Nghị viện châu Âu thông qua khuôn khổ pháp lý vào năm tới. Nếu điều này thành hiện thực, việc thí điểm đồng euro kỹ thuật số có thể bắt đầu vào năm 2027.

Theo ECB, một khi thói quen thanh toán thay đổi và thanh toán bằng tiền mặt giảm so với giao dịch kỹ thuật số, nhu cầu về một phương tiện thanh toán kỹ thuật số công cộng bổ sung cho tiền mặt sẽ ngày càng trở nên cấp thiết. Các cơ quan tiền tệ của khu vực đồng euro đã làm việc trong nhiều năm để phát triển một phương tiện thanh toán kỹ thuật số nhằm cạnh tranh với các hệ thống thanh toán tư nhân.

Châu Âu theo đuổi đồng euro kỹ thuật số - Ảnh 1.

Đồng euro kỹ thuật số ra đời nhằm cung cấp giải pháp điện tử thay thế cho tiền mặt và các hệ thống thanh toán tư nhân trên toàn khu vực đồng euro. Trong ảnh: Thẻ tín dụng được sử dụng tại một cửa hàng ở thủ đô Athens - Hy Lạp Ảnh: Tân Hoa Xã

Đồng euro kỹ thuật số sẽ được lưu trữ trong ví điện tử và có thể được sử dụng để thanh toán không mất phí trong khu vực đồng euro chỉ trong vài giây, thông qua điện thoại thông minh hoặc thẻ thanh toán. ECB ước tính chi phí phát triển của dự án sẽ vào khoảng 1,5 tỉ euro vào năm 2029. Chi phí vận hành hằng năm dự kiến khoảng 320 triệu euro mỗi năm kể từ năm 2029.

Những người chỉ trích nghi ngờ liệu dự án trên có thật sự đáng làm hay không, đồng thời lo ngại rằng nó có thể dẫn đến việc loại bỏ tiền mặt. Tuy nhiên cả ECB và Ủy ban châu Âu (EC) đều khẳng định tiền mặt sẽ vẫn được sử dụng rộng rãi.

Một đề xuất của EC vào tháng 6-2023 về khuôn khổ pháp lý cho đồng euro kỹ thuật số dự kiến loại tiền số này sẽ trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp nhưng không thay thế tiền giấy và tiền xu. Một số ý kiến khác cho rằng nên tập trung mở rộng dịch vụ thanh toán Wero đã được triển khai từ tháng 7-2024.

Mỹ thăm dò, Trung Quốc đẩy mạnh tiền số

Mỹ thăm dò, Trung Quốc đẩy mạnh tiền số

Sau nhiều tháng trì hoãn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa công bố bản báo cáo về khả năng tạo ra một đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) hôm 20-1 (giờ địa phương).

Đằng sau lệnh ân xá chủ sàn tiền điện tử Binance của ông Donald Trump

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ân xá cho nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance Changpeng Zhao hôm 23-10.

Thái Lan thử nghiệm tiền điện tử để thúc đẩy du lịch

Thái Lan ngày 18-8 dự kiến triển khai chương trình cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền điện tử sang đồng baht để thanh toán

