Quốc tế

Châu Âu ứng phó các mối đe dọa trong không gian

Xuân Mai

Pháp và châu Âu phải sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trên quỹ đạo khi không gian đang trở thành một yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về an ninh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra kêu gọi trên khi ông công bố chiến lược không gian quốc gia ngày 12-11. Laser, thiết bị gây nhiễu điện từ và vệ tinh tuần tra nằm trong số những tài sản quân sự mà Pháp muốn có để phục vụ chiến lược trên.

Điện Elysée cho rằng không gian giờ đây không còn là nơi hòa bình mà là nơi xảy ra xung đột ngày càng gay gắt theo sau sự gia tăng số lượng vệ tinh trên quỹ đạo. Thách thức khác đến từ việc sử dụng vệ tinh để do thám, các năng lực gây nhiễu hoặc làm mù cảm biến, vũ khí đặt trên quỹ đạo hoặc phóng từ trái đất nhằm tiêu diệt hoặc ít nhất là làm hư hại các tài sản quốc gia.

Theo trang Euronews, Pháp đang phát triển những năng lực mới để đối phó các mối đe dọa trên, gồm nhiều loại laser và thiết bị gây nhiễu điện từ ở các dải tần khác nhau có thể vô hiệu hóa vệ tinh trinh sát của đối phương. Trong khi đó, các vệ tinh tuần tra và giám sát dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027, vận hành như "máy bay chiến đấu cơ nhỏ" bởi chúng có thể tiếp cận gần các tài sản không gian không thân thiện để gây nhiễu hoặc do thám.

Châu Âu ứng phó các mối đe dọa trong không gian - Ảnh 1.

Vệ tinh Copernicus Sentinel-1D được phóng từ Trung tâm Vũ trụ châu Âu tại Guyane thuộc Pháp hôm 4-11. Dữ liệu từ Sentinel-1D sẽ hỗ trợ giám sát môi trường và hàng hải, cũng như ứng phó khẩn cấp. Ảnh: CƠ QUAN VŨ TRỤ CHÂU ÂU

Là quốc gia cùng Pháp dự kiến đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về không gian vào tháng 4-2026, Đức gần đây thông báo khoản đầu tư 35 tỉ euro vào các dự án không gian trước năm 2030. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo các cuộc xung đột trong tương lai sẽ không chỉ xảy ra trên trái đất. Theo ông, mạng lưới vệ tinh là điểm yếu chí mạng của xã hội hiện đại bởi những cuộc tấn công vào chúng có thể làm tê liệt các quốc gia. Ông Pistorius cho biết thêm khoản đầu tư trên sẽ được dùng để xây dựng các chòm vệ tinh cũng như năng lực tấn công.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất kế hoạch tái vũ trang cho châu Âu trước năm 2030. Lộ trình này đặt mục tiêu các quốc gia thành viên đầu tư tới 800 tỉ USD cho quốc phòng trước cuối thập kỷ này, với dự án "Lá chắn Không gian châu Âu" là một ưu tiên. Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ giúp các quốc gia thành viên giữ an toàn và duy trì hoạt động của vệ tinh, dịch vụ không gian.


