Tham vọng đưa trung tâm dữ liệu lên không gian

Các công ty công nghệ đang thăm dò ý tưởng xây dựng trung tâm dữ liệu trong không gian và khai thác năng lượng mặt trời để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) khốc liệt.

Hãng Google trong tuần này công bố kế hoạch đưa chip AI của mình vào không gian trên vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời vào năm 2027. Nếu được triển khai, dự án này về cơ bản sẽ tạo ra các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian.

Theo trang The Verge, Google hy vọng bằng cách làm như vậy, họ có thể khai thác năng lượng mặt trời liên tục.

Việc tận dụng một nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn này có thể giúp công ty theo đuổi tham vọng về AI mà không phải đối mặt những lo ngại mà các trung tâm dữ liệu trên trái đất đang gây ra, như khiến lượng khí thải từ nhà máy điện và chi phí điện tăng do nhu cầu năng lượng nhảy vọt.

Công ty Starcloud vừa cho phóng vệ tinh mang bộ xử lý đồ họa của hãng NVIDIA (ảnh) lên không gian hôm 2-11. Ảnh: STARCLOUD/NVIDIA

Trước đó, Công ty Khởi nghiệp Starcloud (Mỹ) hôm 2-11 đã gửi vệ tinh có mang một bộ xử lý đồ họa của hãng NVIDIA vào quỹ đạo. Theo đài Fox News, Starcloud muốn thử nghiệm đưa trung tâm dữ liệu lên không gian với hy vọng giảm ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và tăng tốc độ tính toán. Công ty này đã lên kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn hơn trong không gian, được cung cấp năng lượng bằng ánh sáng mặt trời và làm mát bằng nhiệt độ lạnh tự nhiên ở quỹ đạo.

"Tác động môi trường duy nhất đến từ vụ phóng. Sau đó, chúng tôi có thể giảm gấp mười lần lượng khí thải carbon so với việc vận hành các trung tâm dữ liệu trên trái đất" - Giám đốc Điều hành Starcloud Philip Johnston nhấn mạnh.

Khi chi phí phóng tên lửa tiếp tục giảm, việc xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài trái đất có thể sớm trở nên khả thi. Ông Johnston tin rằng đến những năm 2030, nhiều trung tâm dữ liệu mới sẽ hoạt động trên quỹ đạo thay vì trên đất liền.

Tương tự, nhà sáng lập hãng Amazon, ông Jeff Bezos, vào đầu tháng này dự đoán các trung tâm dữ liệu quy mô gigawatt sẽ được xây dựng trong không gian trong vòng 10-20 năm tới. Chưa hết, tỉ phú Elon Musk gần đây tuyên bố Công ty Khởi nghiệp SpaceX của ông có khả năng triển khai các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo vào năm 2026 nhờ chương trình vệ tinh Starlink.