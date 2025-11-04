Chọn lúc mưa lũ để trộm cắp, gặp ngay công an đi tuần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chọn lúc mưa lũ để trộm cắp, gặp ngay công an đi tuần

Q.Nhật

(NLĐO) - Đột nhập nhà dân trong lúc mưa lũ để trộm cắp, vừa lấy được chiếc laptop thì Châu Văn Điệp bị người dân và công an bắt giữ

Ngày 4-11, Công an phường Thuận Hóa, TP Huế cho biết vừa bắt giữ Châu Văn Điệp (SN 1988, trú tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tưởng cao tay chọn lúc lũ, ai ngờ gặp ngay công an đi tuần - Ảnh 1.

Châu Văn Điệp (phải) cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 3-11, lợi dụng lúc mưa lớn, ngập lụt tại TP Huế, khi người dân tập trung ứng phó, Điệp lẻn vào một nhà dân trên đường Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa và lấy trộm một máy tính xách tay (laptop) tại phòng khách. Khi vừa rời khỏi hiện trường được một đoạn, hành vi của Điệp bị người dân phát hiện, tri hô.

Tổ tuần tra Công an phường Thuận Hóa đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường gần đó đã kịp thời tiếp cận, phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ Điệp, thu giữ tang vật. 

Trong thời gian mưa lũ kéo dài tại Huế, lực lượng Công an phường Thuận Hóa cũng đã thực hiện di dời người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, vừa triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm. 

Công an phường Thuận Hóa đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn bình yên tại địa phương.

Tin liên quan

Khám phá nhanh vụ trộm cắp tại công trình ở Đà Nẵng

Khám phá nhanh vụ trộm cắp tại công trình ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Chỉ sau hơn 1 ngày xảy ra vụ trộm cắp, Công an TP Đà Nẵng đã lần ra thủ phạm và thu hồi nhiều tang vật liên quan.

Bắt giữ "người nhện" đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Theo camera an ninh ghi lại, kẻ trộm bịt kín mặt, đột nhập từ phía trần nhà rồi nhảy xuống cửa hàng, sau đó trộm cắp tài sản.

Lợi dụng mưa lũ để trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Trần Xuân Giáp đã lợi dùng tình hình mưa lũ để vào nhà người khác ăn trộm

công an trộm cắp mưa lũ lợi dụng lũ lụt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo