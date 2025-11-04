Chọn lúc mưa lũ để trộm cắp, gặp ngay công an đi tuần

Ngày 4-11, Công an phường Thuận Hóa, TP Huế cho biết vừa bắt giữ Châu Văn Điệp (SN 1988, trú tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Châu Văn Điệp (phải) cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 3-11, lợi dụng lúc mưa lớn, ngập lụt tại TP Huế, khi người dân tập trung ứng phó, Điệp lẻn vào một nhà dân trên đường Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa và lấy trộm một máy tính xách tay (laptop) tại phòng khách. Khi vừa rời khỏi hiện trường được một đoạn, hành vi của Điệp bị người dân phát hiện, tri hô.

Tổ tuần tra Công an phường Thuận Hóa đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường gần đó đã kịp thời tiếp cận, phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ Điệp, thu giữ tang vật.

Trong thời gian mưa lũ kéo dài tại Huế, lực lượng Công an phường Thuận Hóa cũng đã thực hiện di dời người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, vừa triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm.

Công an phường Thuận Hóa đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn bình yên tại địa phương.