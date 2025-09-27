Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 27-9, tại bãi giữ xe trên đường Nguyễn Thị Nhuận, phường An Phú Đông (quận 12 cũ). Phát hiện cháy, hàng xóm hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.
Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao cuồn cuộn.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát phong tỏa một đoạn đường để phục vụ chữa cháy.
Bước đầu xác định 1 xe du lịch 45 chỗ bị thiêu rụi cùng nhiều vỏ lốp xe. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Bình luận (0)