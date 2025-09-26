Khoảng 16 giờ ngày 26-9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 5 tầng ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Hiện trường vụ cháy.

Lúc phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM (PC07) điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ, cán bộ đến hiện trường dập lửa. 10 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Đại diện phường Cầu Ông Lãnh cho biết nguyên nhân cháy là do chập điện. Căn nhà trên vốn là trụ sở của một công ty nhưng đang ngưng hoạt động.

Về thông tin nhiều xe chữa cháy xuất hiện trên mạng xã hội liên quan vụ cháy, vị này cho hay nguyên nhân là do địa chỉ cháy gần trụ sở PC07 nên nhiều xe chữa cháy được điều động. Tuy nhiên, đám cháy không lớn.