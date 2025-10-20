Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày

Ngày 20-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM đã thông tin kết quả cao điểm xử lý nồng độ cồn.

Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) thực hiện đo nồng độ cồn vào ban ngày.

Qua 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng CSGT TP HCM đã lập biên bản xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, PC08 đã triển khai tới 38 Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 kiểm soát những tuyến, nút giao trọng điểm.

Từ trưa 18-10, CSGT TP HCM đã xử lý nồng độ cồn từ 12 giờ trưa đến 0 giờ ngày hôm sau.

Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ là từ 12-14 giờ 30 và 19-22 giờ.

Thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2026.







