Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày

Anh Vũ

(NLĐO) - 10 ngày qua, lực lượng CSGT TP HCM đã xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 20-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM đã thông tin kết quả cao điểm xử lý nồng độ cồn.

Công an TP HCM đang truy nã một người đàn ông 39 tuổi - Ảnh 1.

Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) thực hiện đo nồng độ cồn vào ban ngày.

Qua 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng CSGT TP HCM đã lập biên bản xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, PC08 đã triển khai tới 38 Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 kiểm soát những tuyến, nút giao trọng điểm.

Từ trưa 18-10, CSGT TP HCM đã xử lý nồng độ cồn từ 12 giờ trưa đến 0 giờ ngày hôm sau.

Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ là từ 12-14 giờ 30 và 19-22 giờ.

Thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2026.



Tin liên quan

Chỉ 2 tiếng phát hiện hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chỉ 2 tiếng phát hiện hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Chỉ trong 2 tiếng, lực lượng CSGT trên cả nước đã phát hiện 1.927 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 19-10, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

TP HCM: Từ trưa đến hết ngày 18-10, 680 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO) - Sau khi ra quân kiểm tra nồng độ cồn, CSGT TP HCM đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, dù là buổi trưa.

nồng độ cồn TP HCM CSGT xử lý vi phạm vi phạm nồng độ cồn đo nồng độ cồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo