HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy căn hộ chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TPHCM

Tin, ảnh, video: Lam Giang

(NLĐO) – Đám cháy xuất phát từ căn hộ ở tầng 7 của một chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TPHCM khiến cư dân hoảng hốt.

Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 15-3, đám cháy bất ngờ xảy ra tại một căn hộ ở tầng 7, Block LB, chung cư Lexington trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM.

Một số cư dân có mặt ở khu vực công viên nội khu, khi thấy khói phát ra từ ban công tầng 7 liền báo cho bảo vệ. Hệ thống báo cháy cũng được kích hoạt, ban quản lý tòa nhà thông báo cho cư dân thoát ra ngoài theo cầu thang bộ.

Ngay sau đó, đám cháy lan nhanh ra toàn bộ căn hộ, bảo vệ của chung cư đã dùng vòi nước chữa cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hàng trăm cư dân từ các block của tòa nhà đã chạy xuống đất, nhiều người đi từ tầng 23-25 của các tòa nhà.

Cháy chung cư TPHCM tại đường Mai Chí Thọ làm cư dân hoảng loạn - Ảnh 2.

Đám cháy ở căn hộ chung cư tầng 7

Chị Hoàng (ngụ ở tầng 13, Block LD) cho biết đang ngồi làm việc ở quán cà phê bên trong tòa nhà thì nghe cư dân thông báo cháy ở tầng 7. Chị vội chạy ra khu vực công viên nội khu theo dõi thì thấy hàng trăm cư dân cũng chạy từ các tầng trong chung cư xuống.

Cùng lúc này, ban quản lý tòa nhà phát thông báo, hướng dẫn cư dân giữ bình tĩnh, không sử dụng thang máy, nhanh chóng di chuyển bằng thang bộ xuống tầng trệt.

Xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC cũng có mặt kịp thời, tham gia chữa cháy. Đến khoảng 10 giờ 40, đám cháy được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Cháy chung cư TPHCM tại đường Mai Chí Thọ làm cư dân hoảng loạn - Ảnh 3.
Cháy chung cư TPHCM tại đường Mai Chí Thọ làm cư dân hoảng loạn - Ảnh 4.
Cháy chung cư TPHCM tại đường Mai Chí Thọ làm cư dân hoảng loạn - Ảnh 5.

Cư dân ở chung cư nháo nhào chạy xuống đất, xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC tới ngay sau đó


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo