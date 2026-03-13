Tàu cá bốc cháy trên vùng biển Tây Nam

Tối 13-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá bị cháy ở vùng biển Tây Nam, hiện đã ổn định

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế và động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu cá bị cháy

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam thì tàu CSB 4040 nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp do tàu cá mang số hiệu KG – 94220 – TS bị cháy hầm máy và ngọn lửa đang lan rộng.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng có mặt tại vị trí tàu cá KG – 94220 – TS đang hoạt động để chữa cháy và cứu nạn.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 đã phối hợp với tàu cá của ngư dân trên thực địa cứu thành công 4 thuyền viên của tàu KG – 94220 – TS. Đồng thời, tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế, động viên tinh thần, hỗ trợ lương thực và thực phẩm cho ngư dân gặp nạn.



