Tàu cá bốc cháy trên vùng biển Tây Nam

Vân Du

(NLĐO) – Lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã ứng cứu thành công các ngư dân trên tàu cá bị bốc cháy ở vùng biển Tây Nam.

Tối 13-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá bị cháy ở vùng biển Tây Nam, hiện đã ổn định

Tàu cá bốc cháy trên vùng biển Tây Nam - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế và động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu cá bị cháy

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam thì tàu CSB 4040 nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp do tàu cá mang số hiệu KG – 94220 – TS bị cháy hầm máy và ngọn lửa đang lan rộng.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng có mặt tại vị trí tàu cá KG – 94220 – TS đang hoạt động để chữa cháy và cứu nạn.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 đã phối hợp với tàu cá của ngư dân trên thực địa cứu thành công 4 thuyền viên của tàu KG – 94220 – TS. Đồng thời, tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế, động viên tinh thần, hỗ trợ lương thực và thực phẩm cho ngư dân gặp nạn.


Ngư dân bị tai nạn lao động được cảnh sát biển hỗ trợ kịp thời

Ngư dân bị tai nạn lao động được cảnh sát biển hỗ trợ kịp thời

(NLĐO) - Không chỉ kịp thời hỗ trợ ngư dân bị tai nạn lao động, cảnh sát biển còn là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

(NLĐO) – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát việc chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng cho "ngày hội non sông".

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển dầu D.O trái phép

(NLĐO) – Lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang dẫn giải tàu cá vận chuyển dầu D.O trái phép về cảng hải đội 421 để xử lý.

cảnh sát biển cứu hộ biển Tây Nam tàu cá bị cháy
