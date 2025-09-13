Ngày 13-9, Công an phường Sài Gòn (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ở đường Pasteur.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 10 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ căn hộ chung cư thấp tầng ở đường Pasteur, phường Sài Gòn. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Hoả hoạn sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao. Một số người dân cũng ôm tài sản di tản xuống sân.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người. Nguyên nhân đang được điều tra.