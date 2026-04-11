Thời sự Xã hội

Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 10 một toà chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM).

Ngày 11-4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM đang điều tra vụ căn hộ chung cư 45 tầng bị cháy.

- Ảnh 1.

Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 10.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khói lửa bốc lên từ căn hộ ở tầng 10, toà L6 (cao 45 tầng), thuộc cụm chung cư nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây. 

Lúc này, căn hộ không có người.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Chuông báo cháy vang lên, lực lượng bảo vệ phát loa thông báo cho cư dân tạm thời thoát nạn theo lối cầu thang bộ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Sau 10 phút, đám cháy được khống chế.

- Ảnh 2.

Tường chung cư ám đen sau vụ cháy.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ.

