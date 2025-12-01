Cháy chung cư Hồng Kông: Số nạn nhân thiệt mạng chưa dừng lại, thêm nghi phạm bị bắt

Ngày 1-12, cảnh sát Đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc tiếp tục rà soát 7 tòa nhà thuộc khu chung cư Wang Fuk Court bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng hôm 26-11.

Các sĩ quan mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, kiểm tra từng căn phòng với tường đen kịt. Giới chức cho biết họ đang tìm kiếm nạn nhân trong những tòa nhà bị hư hại nặng nề nhất và việc tìm kiếm có thể kéo dài nhiều tuần.

Họ tìm thấy thi thể của nhiều cư dân tại cầu thang lẫn trên mái nhà. Ít nhất 151 người đã thiệt mạng, trong khi hơn 40 người vẫn còn mất tích.

“Một số thi thể đã thành tro, do đó chúng tôi có khả năng không thể tìm thấy tất cả người mất tích” - quan chức cảnh sát Tsang Shuk-yin nói với các phóng viên.

Lễ tưởng niệm gần hiện trường vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Hồng Kông. Ảnh: AP

Trong một cuộc họp báo, các quan chức giám sát điều tra cho biết 7 trên 20 mẫu lưới xanh quấn quanh giàn giáo tre vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn không đạt tiêu chuẩn chống cháy.

Các nhà thầu cải tạo khu chung cư đã sử dụng vật liệu kém chất lượng ở những khu vực ẩn khuất, che mắt cơ quan chức năng. Ngoài ra, tấm cách nhiệt bằng bọt cũng góp phần làm ngọn lửa bùng phát lớn hơn, trong khi hệ thống báo cháy hoạt động không hiệu quả.

Cơ quan chống tham nhũng đã bắt giữ 13 người liên quan, gồm các giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của một công ty xây dựng, và “ngay lập tức điều tra toàn diện theo hướng ngộ sát”.

Sở Lao động Hồng Kông cho biết hồi tháng 9-2024, cư dân Wang Fuk Court đã bày tỏ lo ngại về khả năng lưới che giàn giáo bắt lửa, song khi đó chính quyền kết luận họ đối mặt “nguy cơ hỏa hoạn tương đối thấp”.

Theo dữ liệu điều tra dân số, khu chung cư Wang Fuk Court là nơi sinh sống của hơn 4.000 người. Những cư dân thoát nạn đang tìm cách ổn định cuộc sống.

Hơn 1.100 người chuyển từ trung tâm sơ tán đến nhà ở tạm thời, và 680 người khác được đưa vào nhà trọ thanh niên và khách sạn. Chính quyền cũng hỗ trợ khẩn cấp 1.284 USD/gia đình và đặc biệt đẩy nhanh cấp chứng minh thư, hộ chiếu và giấy chứng nhận kết hôn mới.