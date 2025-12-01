Cháy chung cư Hồng Kông: Số nạn nhân thiệt mạng chưa dừng lại, thêm nghi phạm bị bắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cháy chung cư Hồng Kông: Số nạn nhân thiệt mạng chưa dừng lại, thêm nghi phạm bị bắt

Phương Linh

(NLĐO) - Chính quyền Hồng Kông - Trung Quốc hôm 1-12 đã bắt giữ 13 người với cáo buộc ngộ sát, khi số nạn nhân chết trong vụ cháy chung cư lên tới 151 người.

Ngày 1-12, cảnh sát Đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc tiếp tục rà soát 7 tòa nhà thuộc khu chung cư Wang Fuk Court bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng hôm 26-11. 

Các sĩ quan mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, kiểm tra từng căn phòng với tường đen kịt. Giới chức cho biết họ đang tìm kiếm nạn nhân trong những tòa nhà bị hư hại nặng nề nhất và việc tìm kiếm có thể kéo dài nhiều tuần.

Họ tìm thấy thi thể của nhiều cư dân tại cầu thang lẫn trên mái nhà. Ít nhất 151 người đã thiệt mạng, trong khi hơn 40 người vẫn còn mất tích.

“Một số thi thể đã thành tro, do đó chúng tôi có khả năng không thể tìm thấy tất cả người mất tích” - quan chức cảnh sát Tsang Shuk-yin nói với các phóng viên.

Số người chết cháy lên tới 158, Hồng Kông bắt giữ thêm nghi phạm - Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm gần hiện trường vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Hồng Kông. Ảnh: AP

Trong một cuộc họp báo, các quan chức giám sát điều tra cho biết 7 trên 20 mẫu lưới xanh quấn quanh giàn giáo tre vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn không đạt tiêu chuẩn chống cháy. 

Các nhà thầu cải tạo khu chung cư đã sử dụng vật liệu kém chất lượng ở những khu vực ẩn khuất, che mắt cơ quan chức năng. Ngoài ra, tấm cách nhiệt bằng bọt cũng góp phần làm ngọn lửa bùng phát lớn hơn, trong khi hệ thống báo cháy hoạt động không hiệu quả.

Cơ quan chống tham nhũng đã bắt giữ 13 người liên quan, gồm các giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của một công ty xây dựng, và “ngay lập tức điều tra toàn diện theo hướng ngộ sát”.

Sở Lao động Hồng Kông cho biết hồi tháng 9-2024, cư dân Wang Fuk Court đã bày tỏ lo ngại về khả năng lưới che giàn giáo bắt lửa, song khi đó chính quyền kết luận họ đối mặt “nguy cơ hỏa hoạn tương đối thấp”.

Theo dữ liệu điều tra dân số, khu chung cư Wang Fuk Court là nơi sinh sống của hơn 4.000 người. Những cư dân thoát nạn đang tìm cách ổn định cuộc sống. 

Hơn 1.100 người chuyển từ trung tâm sơ tán đến nhà ở tạm thời, và 680 người khác được đưa vào nhà trọ thanh niên và khách sạn. Chính quyền cũng hỗ trợ khẩn cấp 1.284 USD/gia đình và đặc biệt đẩy nhanh cấp chứng minh thư, hộ chiếu và giấy chứng nhận kết hôn mới.

Cháy chung cư Hồng Kông: Tiết lộ của cư dân kèm ảnh hiện trường gây bất ngờ (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Tin liên quan

Cháy chung cư Hồng Kông: Tiết lộ của cư dân kèm ảnh hiện trường gây bất ngờ

(NLĐO) – Ảnh hiện trường lan truyền khiến dư luận nghi ngờ về lý do khiến hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court (Hồng Kông - Trung Quốc) thảm khốc đến vậy.

Cháy chung cư Hồng Kông: Tại sao lửa lan nhanh đến rợn người?

(NLĐO) – Dư luận đang tập trung tìm hiểu vì sao lửa lan nhanh đến kinh hoàng trong vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc.

Cháy chung cư Hồng Kông: 15 giờ địa ngục và nỗi buồn người sống sót

(NLĐO) – Hỏa hoạn ở chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, nhất là tại tòa nhà cháy đầu tiên Wang Cheong.

Hồng Kông cháy lớn cháy chung cư hỏa hoạn kinh hoàng cháy ở Hồng Kông Cháy chung cư Hồng Kông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo