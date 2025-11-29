HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Ám ảnh cuộc đào thoát khỏi "hỏa ngục"

Hải Hưng

(NLĐO) - Cư dân Lim ALim may mắn sống sót trong biển lửa đã kể lại nỗi ám ảnh kinh hoàng về vụ cháy khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po – Hồng Kông (Trung Quốc)

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi khu dân cư Wang Fuk Court hôm 26-11 khiến ít nhất 128 người thiệt mạng - trở thành thảm hoạ cháy đau lòng nhất tại đặc khu Hồng Kông trong hơn 70 năm qua.

Lời kể ám ảnh của cư dân Wang Fuk Court sống sót trong biển lửa - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Hồng Kông nỗ lực dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi nhiều tòa nhà chung cư ở Tai Po tối 26-11. Ảnh: Kelly Ho/HKFP.

May mắn sống sót trong thảm hoạ, cư dân có tên "Lim ALim" vừa lên Facebook chia sẻ về câu chuyện thoát nạn đầy ám ảnh của mình.

Theo lời kể được Hong Kong FP đăng tải, thời điểm xảy ra sự cố, Alim đang nghỉ ngơi tại nhà. Khi nhận cuộc gọi báo cháy từ người vợ đang ở ngoài, anh vội khoác quần áo rồi mở cửa chạy ra.

"Khi cánh cửa bật mở, mọi thứ tối đen, khói đặc ập vào, tôi không nhìn thấy cả bàn tay mình" – anh bắt đầu câu chuyện. 

Tiếp đến, Alim bật đèn pin trên điện thoại nhưng cũng không thể quan sát được gì, hơi thở cũng nghẹt lại. "Hoảng hốt, tôi đóng cửa lại và lùi vào bên trong" - anh kể.

Gọi lại cho vợ, ALim hỏi liệu có thể chạy xuống sảnh chính theo lối thoát hiểm hay không. Nhưng vợ anh nghẹn ngào báo rằng khu sảnh "đã biến thành biển lửa".

"Đó là lúc tôi hiểu rằng lối thoát duy nhất đã bị chặn và tôi bị giam cầm trong địa ngục mang tên căn nhà của mình. Lúc này, tôi chỉ còn biết chờ đợi lực lượng cứu hộ"- anh nhớ lại, đầy ám ảnh.

Trong lúc cố gắng giữ bình tĩnh, ALim làm ướt khăn để che miệng và mũi. Bất ngờ nghe tiếng ai đó kêu cứu thất thanh ngoài hành lang, anh lao ra trong làn khói dày đặc, mắt cay xè chỉ sau vài giây. ALim hiểu rằng nếu không kéo họ vào nhà, hậu quả sẽ khôn lường.

Lần theo tường và tiếng thở gấp, Alim tìm thấy một cặp vợ chồng đang tuyệt vọng. Anh kéo họ vào nhà, đưa khăn ướt, nước uống, rồi giúp họ mặc thêm quần áo, giày dép để phòng trường hợp phải chạy thoát.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng kề cận cái chết, Alim còn tính đến tình huống xấu nhất: "Tôi bảo họ nếu đến mức nguy cấp, chúng ta sẽ nhảy qua cửa sổ. Tầng hai có thể còn hy vọng". Dù vậy, anh trấn an họ rằng "chúng ta sẽ không chết".

Ngồi cạnh cửa sổ, Alim nhìn những mảnh vụn cháy đỏ rực rơi xuống "như tuyết đen trộn tàn lửa", tạo nên khung cảnh anh mô tả là "dữ dội đến nghẹt thở".

Cảm giác bất lực bao trùm khi mọi tiếng nổ vang lên ngày càng lớn, lửa cuộn lên ngay trước mắt. Alim gọi điện chia tay người thân, trấn an mẹ ở nước ngoài bằng giọng bình tĩnh nhưng khi cúp máy, anh bật khóc vì nghĩ đó có thể là lần cuối nói chuyện.

Video: Toàn cảnh thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông – Trung Quốc

Khoảng 16 giờ chiều, Alim nhìn thấy lính cứu hỏa phía ngoài cửa sổ và ra hiệu cầu cứu. Dù vậy, anh và cặp vợ chồng kia vẫn phải chờ thêm nhiều giờ trong căn phòng ngột ngạt, không khí cạn dần.

Đến 18 giờ, xe thang tiếp cận được cửa sổ và việc giải cứu bắt đầu. Người phụ nữ nhường ALim thoát trước nhưng anh từ chối và nói: "Tôi trẻ hơn, chịu đựng tốt hơn. Hai người hãy đi trước".

Khi họ được đưa xuống an toàn, Alim đứng một mình giữa căn phòng đổ nát, nhìn những đồ vật gắn bó với gia đình như những mô hình tỉ mỉ anh từng thức trắng nhiều đêm để hoàn thành, đồ sưu tầm, đồ chơi của con, những món đồ vợ anh yêu thích...

"Tôi muốn mang theo tất cả nhưng chẳng thể mang gì" – Alim nói và anh nghĩ xem đó là "lời tạm biệt cuối cùng với những gì thân thuộc trong ngôi nhà của mình" trước khi bước lên thang cứu hộ.

Lời kể ám ảnh của cư dân Wang Fuk Court sống sót trong biển lửa - Ảnh 2.

Lim ALim chụp ảnh bên trong căn hộ của mình sau vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại khu nhà ở Tai Po vào ngày 26-11. Ảnh: Lim Alim/Facebook.

Hiện được theo dõi tại bệnh viện, Alim tâm sự không còn biết "liệu có nơi nào gọi là nhà nữa hay không".

Alim gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng cứu hỏa và bày tỏ hy vọng rằng dù bị thử thách tàn khốc nhưng "tinh thần của chúng ta vẫn mạnh mẽ hơn".

Cư dân may mắn sống sót ALim kêu gọi mọi người cùng chữa lành những tổn thương vừa qua và đứng lên sau thảm kịch này.

Hồng Kông để tang 3 ngày

Chính quyền đặc khu Hồng Kông thông báo bắt đầu để tang từ ngày 29-11 để tưởng niệm nạn nhân vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court. Các trụ sở chính quyền, văn phòng làm việc sẽ treo cờ rủ tới ngày 1-12.

Trong thời gian này, các hoạt động công cộng không cần thiết bị hủy bỏ. Sổ tang được đặt ở khắp 18 quận của đặc khu.

Khu chung cư Wang Fuk Court, gồm khoảng 2.000 căn hộ, bắt đầu bốc cháy vào khoảng 14 giờ 51 ngày 26-11 và kéo dài khoảng 40 giờ, thiêu rụi 7 trong 8 tòa nhà. Ít nhất 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người còn mất tích.

    Thông báo