Quốc tế

Cháy chung cư Hồng Kông: Tại sao lửa lan nhanh đến rợn người?

Huệ Bình

(NLĐO) – Dư luận đang tập trung tìm hiểu vì sao lửa lan nhanh đến kinh hoàng trong vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc.

Theo tờ The Initium, dựa trên thông tin công khai của nhà chức trách Hồng Kông và phân tích của các chuyên gia, có 4 yếu tố chính kết hợp lại, khiến ngọn lửa lan nhanh "như gió cuốn" ở khu chung cư Wang Fuk Court trong vụ cháy ngày 26-11.

Vật liệu dễ bén lửa

Trong cuộc họp báo ngày 27-11, cảnh sát cấp cao Chung Lệ Di cho biết xốp Polystyrene (vật liệu cực kỳ dễ cháy) được bịt kín bên ngoài cửa sổ sảnh chờ thang máy ở mỗi tầng. Bà cho rằng đây là sai sót nghiêm trọng trong thi công, dẫn đến hỏa hoạn, khiến lửa lan nhanh và gây ra thương vong nghiêm trọng.

Ông Lương Cẩm Đức, cố vấn cứu hỏa, giải thích rằng khi bốc cháy, loại xốp này tan chảy và nhỏ giọt xuống phía dưới, như một chất dẫn khiến lửa lan nhanh xuống các tầng dưới và bốc ngược lên trên.

Ông Lương cảnh báo không nên sử dụng xốp Polystyrene và cao su trong trang trí, vì những vật liệu này đều có đặc tính dễ cháy. Thay vào đó, ông đề nghị sử dụng bông khoáng Rock wool.

Cháy chung cư Hồng Kông: Tại sao lửa lan nhanh đến rợn người? - Ảnh 1.

Nguyên nhân gây cháy lan hàng đầu được xác định là xốp Polystyrene. Ảnh: AKL/Initium Media

Tương tự, bên cạnh xác nhận xốp Polystyrene được tìm thấy tại hiện trường rất dễ cháy, ông Lý Quang Thăng - Chủ tịch Hiệp hội chuyên gia an toàn hành nghề Hồng Kông - nói thêm rằng khi cháy, xốp Polystyrene tạo ra khí độc hại.

Hơn nữa, các chuyên gia còn nghi ngờ lưới che giàn giáo không có khả năng chống cháy. Ông Lý Quang Thăng khẳng định việc lửa cháy nhanh đến vậy có liên quan mật thiết đến yếu tố này.

Sở Lao động và Sở Nhà ở Hồng Kông quy định rằng quy tắc an toàn lao động đối với giàn giáo tre yêu cầu phải sử dụng lưới chống cháy. Nếu có vi phạm sẽ bị điều tra.

Ngoài ra, nhiều cư dân đã nhiều lần phản ánh thấy công nhân làm việc một cách tắc trách, cụ thể là họ vừa hút thuốc vừa xử lý vật liệu ngay tại khu vực giàn giáo. Ông Lý Quang Thăng nói rằng việc không thực hiện các biện pháp an toàn đã dẫn đến hỏa hoạn.

Thêm vào đó, ông Âu Gia Hào, người phát ngôn Phân ban Phòng cháy chữa cháy của Viện Kỹ sư Hồng Kông, lưu ý việc chất đống vật dụng lộn xộn, cũng như tích trữ các vật liệu dễ cháy tại hiện trường cũng dễ dàng khiến ngọn lửa lan rộng. Ông kết luận việc đám cháy lần này lan sang nhiều tòa nhà có thể là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như đồ đạc tích trữ bừa bãi, gió mạnh và độ ẩm.

Cháy chung cư Hồng Kông: Tại sao lửa lan nhanh đến rợn người? - Ảnh 2.

Hỏa hoạn tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông hôm 26-11. Ảnh: AKL/Initium Media

Hiệu ứng ống khói

Đáng sợ hơn, tòa nhà cao 31 tầng đã tạo ra "hiệu ứng ống khói" tự nhiên, theo kinh nghiệm của ông Thái Tông Hãn - lính cứu hỏa ở Đài Loan (Trung Quốc).

Cụ thể, luồng không khí nóng và khói nhẹ hơn đã di chuyển cực nhanh qua các không gian dọc như cầu thang và giếng thang máy. Cộng thêm gió mùa Đông Bắc mạnh mẽ, hiệu ứng này đã cung cấp oxy liên tục, biến tòa nhà thành một chiếc lò nung khổng lồ, đẩy ngọn lửa chạy dọc thân tường.

Thời tiết khô hanh

Cuối cùng, thời tiết khô hanh đã tiếp tay cho thảm họa.

Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, độ ẩm không khí giảm sâu (dưới 40%). Điều kiện này, cùng với gió lớn, đã biến môi trường xung quanh thành nơi lý tưởng cho ngọn lửa hoành hành, khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.

Toàn cảnh thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông – Trung Quốc ngày 26-11. Thực hiện: Thanh Long


