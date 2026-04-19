Thời sự

Cháy cửa hàng xe máy ở TPHCM, công an đang phong tỏa hiện trường

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Cháy cửa hàng mua bán xe máy lúc nửa đêm ở phường Tân Hiệp (TPHCM), 4 người trong gia đình thoát nạn, người chồng bị bỏng

Sáng 19-4, Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng mua bán xe máy trên đường Trịnh Hoài Đức, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Hiệp.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy tiệm xe máy ở TPHCM. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18-4, lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng khi bên trong có hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ngủ, trong đó người vợ đang mang thai. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán và hỗ trợ đưa người vợ cùng hai con thoát ra ngoài an toàn bằng lối phía sau nhà.

Người chồng cố gắng mở cửa cuốn phía trước để di dời các xe máy nhưng không thành. Do bên trong cửa hàng có nhiều vật dụng và xe máy dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy khiến người chồng bị bỏng phải đưa đi bệnh viện điều trị, nhiều xe máy trong cửa hàng bị cháy và hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy cùng thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

