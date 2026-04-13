Giải cứu 5 người trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Giải cứu 5 người trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đám cháy lúc nửa đêm tại ngôi nhà 6 tầng ở Hà Nội khiến 5 người mắc kẹt, may mắn được lực lượng chức năng giải cứu.

Ngày 13-4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết tại ngôi nhà 6 tầng ở ngõ 131 Hồng Hà (TP Hà Nội) vừa xảy ra vụ cháy khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Giải cứu 5 người trong vụ cháy Hà Nội tại ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Vụ cháy ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm

Theo đó, khoảng hơn 23 giờ ngày 12-4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại ngõ 131 Hồng Hà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy ngôi nhà 6 tầng kèm theo khói, khí độc phát triển mạnh tại tầng 1 và có chiều hướng lan lên các tầng phía trên. Qua nắm tình hình, có 2 người tự thoát nạn, còn 5 người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cảnh sát đã khẩn trương triển khai các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 23 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận; đồng thời cứu được an toàn 5 người (trong đó có 1 người lớn tuổi và 1 trẻ nhỏ sinh năm 2025) và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, cả 5 nạn nhân có sức khỏe đã dần ổn định. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Giải cứu 5 người trong vụ cháy Hà Nội tại ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm phương án giải cứu người bị nạn

Giải cứu 5 người trong vụ cháy Hà Nội tại ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm - Ảnh 3.

5 nạn nhân được lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu

Giải cứu 5 người trong vụ cháy Hà Nội tại ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Giải cứu 5 người trong vụ cháy Hà Nội tại ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm - Ảnh 5.


Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCM

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 10 một toà chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM).

Thông tin ban đầu vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình ở Gia Lai tử vong

(NLĐO) – Sau tiếng nổ lớn vào rạng sáng, người dân phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong tại căn nhà nằm biệt lập giữa cánh đồng ở Gia Lai

Cháy nổ căn nhà ở Gia Lai, nhiều người tử vong, nghi 4 bà cháu

(NLĐO) - Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy nổ

cháy nhà dân cháy hoả hoạn cháy ở Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo