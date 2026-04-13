Nhiều xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy sáng nay ở TPHCM

Ngày 13-4, Công an phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều xe máy.

Cột khói đen bao trùm khu dân cư.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, xe máy và một số vật dụng để ở sân một nhà dân ở đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây bất ngờ bị ngọn lửa bao trùm. Phát hiện cháy, người dân lập tức hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc lên cao hơn chục mét. Do xung quanh đám cháy là khu dân cư đông đúc nên nhiều người bị một phen hú vía.



Hàng chục xe máy cháy rụi

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thương vong nhưng khiến nhiều xe máy bị hư hỏng. hiện nguyên nhân đang được điều tra.

