Thời sự

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Đám cháy được xác định bùng lên từ xưởng chuyên sản xuất loa ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

CLIP: Khói vẫn bốc lên nghi ngút sau vụ cháy.

Ngày 23-11, Công an phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xưởng sản xuất loa.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy bùng lên tại nhà xưởng chuyên sản xuất loa điện tử rộng hơn 100 m2 nằm trên đường HT44 (quận 12 cũ). Lúc này nhiều người hàng xóm vội chạy đến dập lửa nhưng không thành, họ vội di dời tài sản.

Lửa đỏ rực, khói đen toả ra khu dân cư khiến nhiều người dân hoảng loạn, chạy ra ngoài. "Lửa cháy lớn quá nên tôi ôm 2 con chạy ra ngoài" - anh Huy, sống bên cạnh đám cháy nói.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe và lính cứu hoả đến hiện trường. Đến 6 giờ sáng, đám cháy được khống chế.

Tại hiện trường, mái tôn đổ sụp. Đến 8 giờ cùng ngày, khói vẫn bốc lên nghi ngút, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát ngăn cháy lan.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hoả hoạn không gây thương vong về người song nhiều tài sản gồm máy móc sản xuất, loa,... đã bị thiêu rụi.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM - Ảnh 2.

Lửa bốc lên đỏ rực.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM - Ảnh 3.

Nhiều xe chữa cháy được điều động.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM - Ảnh 4.

Mái tôn đổ sụp sau vụ cháy.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM - Ảnh 5.

Lửa bùng lên giữa khu dân cư.

nguyên nhân vụ cháy cháy quận 12 cháy xưởng cháy TPHCM
