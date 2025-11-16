Hiện trường vụ cháy rụi ô tô ở khu Thảo Điền, TPHCM

Ngày 16-11, Công an phường An Khánh (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô trong khu Thảo Điền.

Hiện trường vụ cháy.

Sáng cùng ngày, ô tô 5 chỗ đậu trong khuôn viên chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (thuộc khu Thảo Điền), phường An Khánh bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, người dân vội vã dập lửa nhưng không mấy hiệu quả. Đám cháy sau đó lan sang một ô tô bên cạnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng chức sau đó phong tỏa một đoạn đường để ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Nhiều bình chữa cháy được huy động dập lửa.