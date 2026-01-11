Cháy lớn nhà dân phía sau lưng chợ Bình Trưng, TPHCM

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Sáng 11-1, Công an phường Bình Trưng, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên từ nhà dân, nằm sau lưng chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng. Lúc này chợ Bình Trưng đang hoạt động, có rất nhiều người dân buôn bán, mua hàng hoá tại đây.

Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó lan rộng, dữ dội.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng xịt nước làm mát, ngăn hoả hoạn.

Theo đại diện UBND phường Bình Trưng, khu vực cháy là nhà dân nằm phía sau chợ Bình Trưng, hoả hoạn nhanh chóng được khống chế, ngăn cháy lan vào chợ.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.