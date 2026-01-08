HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ cháy nhà cao tầng ở Hà Nội: 2 người tử vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hai nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà cao tầng phố Lê Lợi đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra ngoài sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, cứu nạn.

Ngày 8-1, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người chết.

Vụ cháy nhà cao tầng ở Hà Nội: 2 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 7 giờ 15 phút sáng 8-1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà cao 7 tầng, 1 tum ở số 84 phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao nghi ngút.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Lực lượng chức năng huy động 6 xe chữa cháy, một số xe thang cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Theo nhà chức trách, căn nhà xảy ra cháy có quy mô 1 tầng hầm, 6 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum. Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, lan rộng ra, tỏa nhiệt lượng lớn, sinh ra nhiều khói dày đặc bao trùm toàn bộ căn nhà.

Vụ cháy nhà cao tầng ở Hà Nội: 2 người tử vong - Ảnh 2.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Trong đó, 1 người bị thương khi tự thoát ra ngoài, lực lượng chức năng cứu được 1 người trong nhà. Trong nhà còn 2 người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo cảnh sát, đám cháy có 2 nạn nhân tử vong tại khu vực tầng 6 là V.T.S (SN 1937) và L.M.T (SN 1999), lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho lực lượng y tế.


CLIP: Xúc động dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà

(NLĐO) – Không chỉ bà con lối xóm, nhiều người dân xót xa cho 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà đã đến tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ

Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, một phụ nữ nhảy từ tầng cao xuống bị thương

(NLĐO)- Phát hiện đám cháy nhà trên phố Hàng Mã (Hà Nội), một người phụ nữ đã nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát thân.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 bé gái tử vong

(NLĐO) – Hai bé gái tử vong trong vụ cháy nhà khi cha mẹ đến chợ đầu mối Bình Điền ở TPHCM để lấy hàng về bán

nạn nhân tử vong cháy nhà thi thể nạn nhân phòng cháy chữa cháy nguyên nhân vụ cháy
