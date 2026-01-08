Vụ cháy nhà cao tầng ở Hà Nội: 2 người tử vong

Ngày 8-1, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người chết.



Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 7 giờ 15 phút sáng 8-1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà cao 7 tầng, 1 tum ở số 84 phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao nghi ngút.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Lực lượng chức năng huy động 6 xe chữa cháy, một số xe thang cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Theo nhà chức trách, căn nhà xảy ra cháy có quy mô 1 tầng hầm, 6 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum. Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, lan rộng ra, tỏa nhiệt lượng lớn, sinh ra nhiều khói dày đặc bao trùm toàn bộ căn nhà.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Trong đó, 1 người bị thương khi tự thoát ra ngoài, lực lượng chức năng cứu được 1 người trong nhà. Trong nhà còn 2 người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo cảnh sát, đám cháy có 2 nạn nhân tử vong tại khu vực tầng 6 là V.T.S (SN 1937) và L.M.T (SN 1999), lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho lực lượng y tế.