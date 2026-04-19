Cháy lớn ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ

Video: Cháy bồn hút bụi, xưởng gỗ bốc lửa dữ dội kèm loạt tiếng nổ

Trưa 19-4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại một xưởng gỗ trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, phường An Phú.

Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai nhiều xe chuyên dụng khẩn trương dập lửa tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực bồn hút bụi mùn cưa bên trong xưởng.

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, phát ra nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực gần vòng xoay An Phú.

Phát hiện cháy, công nhân và lực lượng bảo vệ tại chỗ dùng bình chữa cháy mini, nước để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát mạnh, tỏa nhiệt lớn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30 (PC07) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khu vực xung quanh nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong xưởng có hàng chục công nhân đang làm việc nhưng đã kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn.

Một nhân chứng cho biết khi phát hiện cháy, mọi người hô hoán, chia nhau dập lửa và di dời vật dễ cháy. "Lúc đó rất lo cháy lan lên đường dây điện phía trên vì có nhiều tiếng nổ, may mắn lực lượng PCCC đến kịp thời" - người này nói.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa trong hệ thống hút bụi để tránh nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.