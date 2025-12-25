Ngày 25-12, lãnh đạo UBND phường Cam Ly – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết sẽ trao khoản tiền 60 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho đại diện quản lý lớp mầm non nhân đạo (còn được gọi là mái ấm Tà Nung) thuộc nhà thờ Tánh Linh, thôn 3.



Vụ cháy ở lớp mầm non nhân đạo thuộc nhà thờ Tánh Linh vào trưa 24-12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-12, lớp mầm non này bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Mặc dù người dân xung quanh ứng cứu nhưng ngọn lửa lan nhanh. Lực lượng chức năng phường Cam Ly – Đà Lạt nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy. Đến gần 12 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Theo lãnh đạo phường Cam Ly – Đà Lạt, lớp mầm non này là nơi trú ngụ của khoảng 40 em có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, các em đã đi học bên ngoài.

Người dân địa phương cho biết mái ấm này gồm 2 khu vực là văn phòng - bếp ăn và khu học hành - sinh hoạt của 40 em nhỏ. Vụ cháy xảy ra ở nơi học hành - sinh hoạt đã thiêu rụi nhiều vật dụng, sách vở của các em, làm sập một phần mái nhà không thể tiếp tục ở.

Mái nhà của lớp mầm non hư hỏng nặng, đổ sập không thể tiếp tục ở.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền bước đầu, đồng thời cũng sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng nhau hỗ trợ lớp mầm non nhân đạo này khắc phục hậu quả vụ cháy. Trên mạng xã hội, thông tin vụ cháy lớp mầm non nhân đạo này cũng được nhiều người chia sẻ và kêu gọi đóng góp hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy để giúp các em nhỏ sớm có chỗ ở ổn định.