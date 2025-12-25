HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cháy mái ấm Tà Nung ở Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Thời điểm xảy ra vụ cháy, 40 em của lớp mầm non nhân đạo ở Đà Lạt đang đi học bên ngoài.

Ngày 25-12, lãnh đạo UBND phường Cam Ly – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết sẽ trao khoản tiền 60 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho đại diện quản lý lớp mầm non nhân đạo (còn được gọi là mái ấm Tà Nung) thuộc nhà thờ Tánh Linh, thôn 3.

Cháy lớp mầm non nhân đạo ở phường Cam Ly – Đà Lạt - Ảnh 1.
Cháy lớp mầm non nhân đạo ở phường Cam Ly – Đà Lạt - Ảnh 2.

Vụ cháy ở lớp mầm non nhân đạo thuộc nhà thờ Tánh Linh vào trưa 24-12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-12, lớp mầm non này bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Mặc dù người dân xung quanh ứng cứu nhưng ngọn lửa lan nhanh. Lực lượng chức năng phường Cam Ly – Đà Lạt nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy. Đến gần 12 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Theo lãnh đạo phường Cam Ly – Đà Lạt, lớp mầm non này là nơi trú ngụ của khoảng 40 em có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, các em đã đi học bên ngoài.

Người dân địa phương cho biết mái ấm này gồm 2 khu vực là văn phòng - bếp ăn và khu học hành - sinh hoạt của 40 em nhỏ. Vụ cháy xảy ra ở nơi học hành - sinh hoạt đã thiêu rụi nhiều vật dụng, sách vở của các em, làm sập một phần mái nhà không thể tiếp tục ở.

Cháy lớp mầm non nhân đạo ở phường Cam Ly – Đà Lạt - Ảnh 3.

Mái nhà của lớp mầm non hư hỏng nặng, đổ sập không thể tiếp tục ở.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền bước đầu, đồng thời cũng sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng nhau hỗ trợ lớp mầm non nhân đạo này khắc phục hậu quả vụ cháy. Trên mạng xã hội, thông tin vụ cháy lớp mầm non nhân đạo này cũng được nhiều người chia sẻ và kêu gọi đóng góp hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy để giúp các em nhỏ sớm có chỗ ở ổn định.

Tin liên quan

Trường tiểu học từng lùm xùm thực phẩm bẩn ở Đà Lạt có hiệu trưởng mới

Trường tiểu học từng lùm xùm thực phẩm bẩn ở Đà Lạt có hiệu trưởng mới

(NLĐO) - Trường Tiểu học Trưng Vương ở phường Xuân Hương – Đà Lạt có hiệu trưởng mới sau những lùm xùm về thực phẩm bẩn.

Khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, rút ngắn thời gian di chuyển Đà Lạt - TP HCM

(NLĐO) - Khi hoàn thành đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thời gian di chuyển từ Đà Lạt - TP HCM sẽ được rút ngắn từ 7-8 giờ hiện nay xuống còn khoảng 4 giờ

Bức xúc với thanh niên ném gánh hàng rong ở hồ Xuân Hương - Đà Lạt

(NLĐO) - Trong lúc tranh cãi, một người trong nhóm thanh niên đã ném gánh hàng rong xuống bãi cỏ ven hồ Xuân Hương - Đà Lạt.

Lâm Đồng Đà Lạt cháy nhà thờ phường Cam Ly - Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo